Slovenka s manželem v Británii vyhrála 3 miliardy, chce jezdit častěji domů

Jackpot, který padl 19. listopadu, je devátou nejvyšší výhrou v historii loterie EuroMillions. Jeho noví majitelé jsou nyní podle deníku The Daily Telegraph bohatší než fotbalista Gareth Bale, herečka Emma Watsonová nebo kytarista kapely The Rolling Stones Ronnie Wood.



Dvaačtyřicetiletý Steve a o rok mladší Lenka Thomsonovi hodlají například koupit nový dům, kde by každé z jejich dětí mělo svůj vlastní pokoj. Desetiletý syn už rodičům řekl, že by si přál elektromobil Tesla, zatímco dcera se spokojí s růžovým telefonem.

„Každý rok trávíme dovolenou tak, že jezdíme za mou rodinou na Slovensko. A každý rok začínáme spořit na další cestu hned, jakmile se vrátíme,“ řekla reportérům Thomsonová. Výhra jí prý umožní jezdit za příbuznými do Rakové v okrese Čadca bez starostí a mnohem častěji.

Její manžel se vrátil i k okamžiku, kdy zjistil, že tiket, který drží v ruce, je výherní. Zkontrolovat jej ho prý napadlo až tři dny po slosování. „Začal jsem se třást. Bylo mi jasné, že to je velká výhra, ale nevěděl jsem, co mám dělat. Vystoupil jsem z dodávky, pak zase nastoupil, pak jsem chtěl zaklepat na sousedy, a zase vlezl zpátky do auta – pokoušel se o mě infarkt,“ řekl Thomson.

Letos v říjnu padl v loterii EuroMillions rekordní jackpot 190 milionů eur (skoro 4,9 miliardy korun). Také o něj se přihlásil výherce z Velké Británie.