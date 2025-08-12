Los Emil doputoval na Slovensko. Celebritu letošního léta tam lidé pronásledovali

Skalica na sociální síti zveřejnila nahrávku se zvířetem a s poznámkou, že celebrita tohoto léta, los Emil, zavítal v rámci své evropské tour do města. Kamera zaznamenala také lidi, kteří zvíře pronásledovali.
Mladý samec losa evropského se dříve pohyboval po různých místech v Česku. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR tehdy vybídla fotografy, aby zvíře neplašili a nepřibližovali se němu, neboť los může propadnout panice, vběhnout pod auto nebo na fotografa zaútočit. Los evropský patří mezi největší evropské savce.
Los Emil chroupal jablka na poli, podle zoologa se točí v kruhu jen zdánlivě
V Česku cesta mladého losa vyvolala velký zájem veřejnosti. Data o jeho pohybu po ČR lze zadat přes webovou aplikaci. Do Česka se los dostal z Polska.