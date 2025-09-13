Jak podotýká agentura APA, los se ještě v uplynulých dnech pohyboval severně od Dunaje a zdálo se, že směřuje na sever, tedy blíže k hranicím s Českem.
|
Sotva překročil hranici, už je hvězdou médií. Los Emil se proslavil v další zemi
V Rakousku už byl spatřen v řadě okresů jako Mistelbachu, Korneuburgu, Tullnu, Melku a St. Pöltenu. V posledně zmíněném okrese v prvním zářijovém týdnu zvíře způsobilo chaos, když na několik hodin zastavilo provoz vlaků.
Los pravděpodobně pochází z Polska a do Rakouska se dostal přes Česko.
|
Los Emil je zpět v Česku a bojuje s vedrem. Musí do vody, míní zoolog
V Česku cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. České i rakouské úřady obyvatele žádaly, aby losa neplašili a nepřibližovali se k němu.