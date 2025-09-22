Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici

  9:52
Populární los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle rakouských médií byl poté los naložen na přívěs a transportován do okresu Rohrbach na pomezí hranic Rakouska, Německa a České republiky. Byl tak vypuštěn do volné přírody poblíž českého Národního parku Šumava, kde už je losí populace.
Los Emil v rakouském St. Pöltenu (6. září 2025)

Los Emil v rakouském St. Pöltenu (6. září 2025) | foto: ČTK

14 fotografií

Samec byl zasažen výstřelem z uspávací pistole, když se přiblížil na 200 metrů k dálničnímu nájezdu. Podle agentury APA chtěl přeskočit plot u dálnice A1, čímž by ohrozil bezpečnost silniční dopravy, vysvětlila zemská radní odpovědná za zemědělství Michaela Langerová-Weningerová. „Nehoda – a odborníci na divokou zvěř to potvrzují – by ohrozila životy všech zúčastněných,“ řekla radní.

„Hasiči z hasičského sboru v Sattledtu opatrně zvedli Emila do slámou vystlaného přepravního přívěsu, kde se brzy probral a po lehké sedaci byl ve stojící poloze, jak je u divokých zvířat obvyklé, převezen na okraj Šumavy,“ potvrdila Langerová-Weningerová.

Los Emil se vyhrabal z řeky, doprovází ho policie. Po kritice ho neuspí

Už minulý týden hornorakouské úřady uvažovaly o tom, že by nechaly Emila uspat a následně ho převezly na hranici s Českem, aby se mohl připojit k šumavské losí populaci. Dokud ale zástupce čeledi jelenovitých nepředstavoval žádné nebezpečí, úřady ho nechaly být a pouze ho monitorovaly.

Emil už dříve způsobil několikahodinovou uzavírku a přerušení provozu na západní železniční trati poblíž Sankt Pöltenu poté, co se objevil na železničních kolejích.

Rakušané chtějí uspat losa Emila a odvézt ho na hranice s Českem

Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, do Rakouska se dostal přes Česko. Cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout hmotnosti přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. Na sociální síti Facebook existuje skupina s více než 10 000 fanoušky, která dokumentovala jeho cestu.

Sattledt

Sattledt

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM a poradce premiéra Ivan Netuka v Rozstřelu popsal svou praxi v Saúdské Arábii, kde podle něj „probíhá dramatická přeměna země“ a ženy už běžně...

22. září 2025

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
