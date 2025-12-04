Los Emil se stal v Rakousku slovem roku, u mladých zabodoval výraz „6 7“

Vítězem ankety o slovo roku v Rakousku se letos stal los Emil, oznámila Společnost pro rakouskou němčinu (GSÖD). Do alpské země, kde ušel přes 500 kilometrů, se majestátní sudokopytník dostal přes Česko a Slovensko, a svou cestou přes Dolní a Horní Rakousy vzbudil v létě značný mediální rozruch.
Los Emil v rakouském St. Pöltenu (6. září 2025)

Los Emil v rakouském St. Pöltenu (6. září 2025) | foto: ČTK

Los Emil (v němčině Elch Emil) se v srpnu několik dní pohyboval na hranici mezi Dolními a Horními Rakousy. Na konci září byl kvůli nebezpečí, které představoval, když se přiblížil k dálniční křižovatce, uspán a převezen do přírodní rezervace v české části Šumavy.

V letošní anketě o rakouské slovo roku hlasovalo více než 28 000 lidí a v několika kategoriích odevzdalo přes 135 000 hlasů, což je podle GSÖD dosud nejvyšší účast na každoročním hlasování veřejnosti.

Dalšími kategoriemi ankety o rakouské slovo roku bylo slovo mládeže nebo negativní a pozitivní citát roku. Vítězem slova roku mladých je neurčitý výraz „6 7“ vyjadřující to, že něco není nijak zvlášť špatně, ani dobře, v kombinaci s určitým gestem ruky.

„Jeho použitím se člověk projevuje jako součást skupiny – jako insider, který znak zná a rozumí vtipu,“ uvedla Společnost pro rakouskou němčinu.

Pozitivním rčením roku se stala poznámka nového vídeňského arcibiskupa Josefa Grünwidla, který řekl, že pouze ten, kdo je pro něco vnitřně zapálen, může zářit (Nur wer innerlich brennt, kann leuchten).

4. prosince 2025  11:31

