Los Emil je v Rakousku celebritou, vyšla o něm knížka pro děti

„Kniha hravým způsobem zprostředkovává spojení s přírodou, zvědavost a odvahu a uchvacuje děti i dospělé,“ poznamenal portál. Knihu doplňují ilustrace Helmuta Breneise.
Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, následně se do Rakouska dostal přes Česko. V Rakousku za dva měsíce ušel přes 500 kilometrů. Nejprve směřoval na západ, ale stočil se na sever a snažil se dostat do Česka. Vzhledem k tomu, že hrozilo, že bude chtít překonat dálnici, jej rakouští ochránci uspali a převezli do Česka k lipenské přehradě.
Los Emil se stal v Rakousku slovem roku, u mladých zabodoval výraz „6 7“
Cesta mladého zvířete, které může dorůst výšky přes dva metry a vážit více než půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. V Rakousku ho na cestě často doprovázela i policie nebo hasiči. Stovky fanoušků a zvědavců jeho cestu dokumentovaly, Emil je také jediným konkrétním zástupcem svého druhu, který má vlastní facebookovou stránku a záznam na Wikipedii, uvedla stanice ORF.
To, jakým způsobem Emil uchvátil Rakušany, svědčí i fakt, že se loni v Rakousku stal vítězem ankety o slovo roku.