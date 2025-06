Protestující LA plné vojáků dosáhlo „bodu zlomu“, policie hromadně zatýkala

Srbský prezident Vučić poprvé zamířil na Ukrajinu, měsíc po návštěvě Moskvy

Srbský prezident Aleksandar Vučić ve středu přicestoval do Oděsy na jihu Ukrajiny, kde se koná regionální summit jihovýchodní Evropy. Za 12 let, co je u moci, je to poprvé, co tento Moskvě nakloněný...