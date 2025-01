Od hydrantů k inkluzi. Šéfka hasičů v LA se pere nejen s požáry, ale i s muži

„Nejsem politička, jsem veřejná činitelka. Mojí prací je zajistit, aby naši hasiči měli přesně to, co potřebují k výkonu své práce,“ řekla CNN Crowleyová.

Starostka se snažila situaci uklidnit. „Já a velitelka hasičů se teď plně soustředíme na boj s požáry a záchranu životů. Veškeré neshody, které bychom mohly mít, vyřešíme v soukromí,“ řekla Bassová na tiskové konferenci. „V tuto chvíli je naší první a nejdůležitější povinností překonat tuto krizi,“ dodala.

Rozmanitost, rovnost a inkluze

Crowleyová, která mimo jiné hovoří velmi otevřeně o své homosexuální orientaci, se jako první žena ve vedení losangeleských hasičů angažuje v boji o rozmanitost, rovnost a inkluzi v amerických institucích. Z diverzifikace převážně mužského pohlaví učinila svou prioritu.

To ve svém pořadu zkritizovala moderátorka Megyn Kellyová. „Tomu, čeho jsme svědky, se dalo z velké části předejít,“ řekla. „Pro šéfku hasičů v Los Angeles není prioritou plnění hydrantů, ale diverzita,“ dodala.

Neexistují však žádné důkazy o tom, že snaha o diverzifikaci oddělení bránila v boji s požáry. Dodávku vody do hydrantů má na starosti losangeleský odbor pro vodu a elektřinu.

Jeho představitelé uvedli, že měli moc práce s jiným městským systémem, který však není určen k boji s požáry. Guvernér Gavin Newsom nařídil situaci vyšetřit. Ke kritice se přidala i sama Crowleyová. „Když hasič přijde k hydrantu, očekává, že tam bude voda,“ řekla v rozhovoru pro místní zprávy.

Ředitel filadelfského generálního ředitelství Adam K. Thiel, který dříve působil jako komisař hasičů tohoto města, apeloval na lidi, aby celou situaci brali s rezervou, než se vše podaří vyšetřit. Poznamenal také, že počasí je při boji s požáry klíčovým faktorem. To však hasiči nemohou ovlivnit.

„Boj s požárem se běžnému člověku pravděpodobně jeví jako poměrně jednoduchý proces hašení vodou,“ řekl Thiel, který Crowleyovou zná a pochválil její zkušenosti. „Ve skutečnosti je každá hasičská operace v jakémkoli prostředí ze své podstaty proměnlivá, nejistá, složitá a nejednoznačná.“

Nevraživost vůči ženám, šikana a obtěžování

Bývalý starosta Los Angeles Eric Garcetti tehdy Crowleyovou jmenoval do funkce proto, že na oddělení prý panovala velmi nepříjemná atmosféra, která byla mnohdy nepřátelská vůči ženám a menšinám. Několik žalob tvrdilo, že dochází k šikaně a obtěžování. Federální vyšetřovatelé také našli důkazy o diskriminaci.

V době, kdy Crowleyová složila přísahu, tvořily ženy pouhých 3,5 procenta uniformovaného sboru. Průzkum ukázal, že polovina z nich – spolu se 40 procenty černochů, původních obyvatel Havaje a tichomořských ostrovů – vnímala problém s obtěžováním.

Crowleyová, jejíž manželka je hasičkou ve výslužbě, řekla v roce 2022 deníku Los Angeles Times, že plánuje zajistit, aby se zaměstnankyně a zaměstnanci cítili v práce bezpečně.

Škrty omezily schopnost zvládat mimořádné události

O dva roky později čelila rozpočtovým škrtům, které varovaly, že by mohly omezit schopnost oddělení reagovat na mimořádné události, včetně požárů. Zdůraznila zrušení civilních pozic a 7 milionů dolarů na proplácení přesčasů.

Snížení počtu přesčasů omezilo schopnost oddělení připravovat se a cvičit na „rozsáhlé mimořádné události“, jako jsou požáry a zemětřesení, uvedla Crowleyová, a programy, jako jsou letecké operace. Oddělení také přišlo o mechaniky, což způsobilo zpoždění při opravách vozového parku, řekla.

Jiní představitelé a představitelky města uvedli, že rozpočet oddělení byl později navýšen. Není však jasné, kolik z toho šlo na hasičské prostředky. Bassová uvedla, že oddělení má zdroje potřebné k výkonu své práce a že se bude zabývat konkrétními informacemi, jakmile krize odezní.

Crowleyová, která vyrostla v Green Bay ve Wisconsinu, se k hasičům dostala svými slovy „jedinečnou cestou“. Středoškolská a vysokoškolská sportovkyně vystudovala biologii na Saint Mary’s College v Notre Dame ve státě Indiana s plánem stát se ortopedkou. Dva týdny po promoci se přestěhovala do Kalifornie.

Stáž na záchrance změnila její profesní dráhu. Později absolvovala stáž u hasičů, kde našla svou vášeň. „To bylo ono,“ řekla v březnu 2022 televizi WBAY-TV v Green Bay. „Během několika vteřin, kdy jsem vstoupila na hasičskou stanici, to bylo tak úžasné spojení s tím, co jsem měla jako studentka-sportovkyně po většinu svého života, a to bylo perfektní spojení.“

Crowleyová je nyní u hasičského sboru již čtvrt století a slouží téměř ve všech funkcích, včetně hasičské maršálky, strojnice a velitelky praporu. Garcetti Crowleyovou označil nejen za průkopnici, ale také za nejkvalifikovanějšího člověka. „Ochranu našeho města musí převzít člověk, který je na vedení nejlépe připraven. A to je přesně Kristin Crowleyová,“ řekl tehdejší starosta.