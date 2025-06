Dlouhodobě bydlíte v Hollywoodu, projevují se nepokoje i ve vašem bezprostředním okolí?

Přímo v mém bezprostředním okolí v Hollywoodu se protesty neprojevují. Jsou koncentrované, soustředí se na Downtown. Protesty nejsou nijak masivní, ale samotný zásah je bezprecedentní.

Jaká jsou hlavní rizika nebo charakteristiky těchto protestů, když říkáte, že nejsou tak masivní?

Protestující se dělí na dvě rozdílně velké části. Jedna jsou lidé, kteří opravdu protestují proti zásahům imigrační služby, a druhá jsou vandalové, kteří zneužívají atmosféry. I v těch nejhorších odhadech minulý víkend neprotestovalo více než tři tisíce lidí. V úterý, už to bylo jen maximálně tisíc lidí. Proti tomu nasadit skoro pět tisíc vojáků, to je naprosto absurdní.

Americká ústava jasně říká, že Spojené státy nikdy nepoužijí aktivní vojenské složky proti vlastnímu civilnímu obyvatelstvu. To, co se zde děje, je naprosté zneužívání a potlačování demokracie a hlavně americké ústavy. Stát Kalifornie, guvernér Gavin Newsom, se kvůli tomu dokonce soudí s Trumpovou vládou.

Přesto, že se vás to přímo netýká, jste americký občan. Jak lze popsat náladu ve společnosti?

Nálada se zásadně změnila. Bohužel se Trumpovi a jeho administrativě velice daří vládnout strachem. Nedávno jsem byl svědkem, jak přímo na letišti v New Yorku agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zadrželi nějakého Mexičana, a jeho žena za ním křičela.

Tomáš Krejčí V 80. letech emigroval z Československa do USA, kde se usadil v Los Angeles a pracoval jako kameraman na filmových a reklamních projektech.

Po návratu v 90. letech spoluzaložil produkční firmy Sun Group a Milk & Honey Pictures.

V roce 2000 pak stál u zrodu Prague Studios, která se stala významným evropským centrem pro mezinárodní filmové produkce.

Děje se to, že příslušníci ICE čekají na promocích, aby zadrželi rodiče studentů. Jejich děti se zde často narodily, tudíž jsou američtí občané, ale jejich rodiče nikoli. Místo toho jsou po mnoha letech života zde v Kalifornii nebo jiných částech Ameriky odváděni a transportováni zpět do Mexika. Trump dokonce dal ICE za úkol denně pochytat a deportovat tři tisíce lidí. Je to zvláštní, když si uvědomíte, že Amerika vyrostla na imigrantech, a teď se k nim takto chová.

Zmínil jste zásah vojenských složek. Co říkáte na zákaz nočního vycházení, který byl vyhlášen?

Zákaz nočního vycházení je něco, co se nevyhlásilo před lety, když zde byly po smrti George Floyda obrovské protesty Black Lives Matter. Tehdy to byly masivní protesty, mnohem větší, zúčastnilo se jich kolem 200 tisíc lidí. V Hollywoodu se rabovaly obchody, restaurace, zapalovala se auta. A tehdy se žádné stanné právo nevyhlašovalo, žádní vojáci nezasahovali.

Starostka LA zákaz nočního vycházení vyhlásila, aby získala přízeň Trumpovy administrativy. Ale i tak je to nesmysl. V úterý tam bylo okolo 800 demonstrantů a proti nim stály dva tisíce policistů, plus Národní garda a mariňáci. Je to zneužívání veřejných financí a moci, vytváření strachu. Ve čtvrtek ráno jsem jel plavat a viděl jsem obrovský konvoj vojenské techniky mířící do Downtownu.

Proč dochází k takovému nasazení sil, když jsou protesty podle vás relativně malé?

Je to o zneužití moci. Trump totiž vládne systémem prezidentských příkazů, což odporuje systému Ameriky a jejím zákonům. On tvrdí, že má mandát většiny Američanů, kteří ho volili, a že je produktem americké společnosti a že se snaží realizovat sliby dané voličům. Jenže problém je, že se tím země neuvěřitelně polarizuje. Už se ale zdá, že velké množství jeho voličů od něj začíná odpadat, protože vidí jeho pravou tvář.

Jakou roli v tom všem hrají imigranti, kromě toho, že jsou cílem zásahů?

Většina imigrantů, kteří sem přicházejí, jsou ekonomičtí imigranti. Přicházejí do Ameriky čistě jenom proto, že nemají práci a tu zde také hledají. Bez těchto lidí bude Amerika velice strádat, protože desetiletí dělali ty nejlevnější, ale nejzásadnější manuální práce, bez kterých by Amerika měla velký problém.

Samozřejmě, pokud sem přicházejí imigranti s kriminálními záznamy ze svých zemí a tropí neplechy, věřím, že každá vláda by se takovým lidem bránila. Ale to není případ drtivé většiny.

Myslíte si, že tato situace napomůže zrychlení procesu Trumpovy imigrační politiky?

V současné době je snaha vytvořit nový imigrační zákon, o což se snažily všechny demokratické vlády od Clintona po Obamu, ale vždycky to bylo zmařeno. Aby se někdo na novém zákoně shodl, musí k tomu být patřičná atmosféra, a ta tu k tomu vůbec není. Vládne se tu spíš příkazy než zákony.