„Za poslední dobu jsme si prožili hodně špatných dnů. Ale dnešek byl asi nejhorší,“ posteskl si ve středu jeden z vysoce postavených labouristů. Další poslanec pod podmínkou anonymity odtušil: „Důvěra je pryč. Osobně si nejsem jistý, že bych mohl při hlasování o nedůvěře premiéra podpořit.“
Britská média se shodují, že těžce zkoušený premiér Starmer ve středu zažil zřejmě nejhorší den kariéry. A to vše kvůli Peteru Mandelsonovi, kterého před rokem vyslal jako velvyslance do Washingtonu, přestože se už tehdy dobře vědělo o jeho stycích s Jeffreym Epsteinem.
Sexy nálepka New Labour inspirovala sociálnědemokratické politiky po celé Evropě – u nás třeba Vladimíra Špidlu. Mandelson měl ovšem o dost ostřejší lokty.