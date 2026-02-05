Temný princ potápí britskou vládu. Zoufalý premiér musí někoho obětovat

Peter Mandelson a Jeffrey Epstein na snímku zveřejněném americkým ministerstvem spravedlnosti

Adam Hájek
  19:00
Polovina Británie ho obdivovala, druhá nenáviděla. Lord Peter Mandelson si za čtyři dekády v politice vysloužil pověst schopného a cynického technologa moci, to on kdysi udělal z ušmudlaných labouristů sexy partaj. Zažil nespočet vzestupů i pádů – jenže ten poslední táhne ke dnu i jeho stranu. Včetně premiéra Keira Starmera.

„Za poslední dobu jsme si prožili hodně špatných dnů. Ale dnešek byl asi nejhorší,“ posteskl si ve středu jeden z vysoce postavených labouristů. Další poslanec pod podmínkou anonymity odtušil: „Důvěra je pryč. Osobně si nejsem jistý, že bych mohl při hlasování o nedůvěře premiéra podpořit.“

Britská média se shodují, že těžce zkoušený premiér Starmer ve středu zažil zřejmě nejhorší den kariéry. A to vše kvůli Peteru Mandelsonovi, kterého před rokem vyslal jako velvyslance do Washingtonu, přestože se už tehdy dobře vědělo o jeho stycích s Jeffreym Epsteinem.

Sexy nálepka New Labour inspirovala sociálnědemokratické politiky po celé Evropě – u nás třeba Vladimíra Špidlu. Mandelson měl ovšem o dost ostřejší lokty.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

