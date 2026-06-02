Podle organizátora veřejné dopravy v britské metropoli Transport for London (TfL) nebude na čtyřech linkách ve středu ani ve čtvrtek vůbec žádný provoz.
Společnost varuje i před omezeními, která se mohou projevit na ostatních linkách – obzvlášť během ranního provozu. „Ostatní služby nejsou stávkami dotčeny, ale je pravděpodobné, že budou mít větší nápor než obvykle,“ uvedla TfL na síti X.
„Uživatelé by měli dokončit v obou dnech své cesty před 21:00,“ sdělila společnost s tím, že úroveň poskytované služby se může v průběhu obou stávkových dnů měnit.
Stávku podle médií svolaly odbory zaměstnanců v dopravě RMT po neúspěšném pondělním jednání o zavedení čtyřdenního pracovního týdne. Odborům se nelíbí prodloužení délky denních služeb, což by zamýšlené zkrácení pracovního týdne podle odborářů přineslo. Varují před možnými dopady delších směn na bezpečnost provozu.