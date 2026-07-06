Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

K britské letadlové lodi se přiblížil ruský letoun, zásah stíhaček F-35 byl okamžitý

Autor:
  14:08
Britská letadlová loď HMS Prince of Wales

Britská letadlová loď HMS Prince of Wales | foto: Royal Navy

Stíhací letoun Lockheed Martin F-35A při exhibičním letu na 55. Pařížské...
Ruský bombardér Tupolev Tu-142. (14. srpna 2023)
První tři letouny F-35 belgických vzdušných sil během přeletu z USA na...
Letoun F-35A italských vzdušných sil startuje z mošnovského letiště po Dnech...
6 fotografií
K britské letadlové lodi HMS Prince of Wales v Norském moři se opakovaně přibližoval ruský hlídkový letoun, který poblíž ní shodil do vody několik sonarových bójí a nereagoval na kontakt na mezinárodních bezpečnostních frekvencích. Na síti X to dnes uvedlo britské ministerstvo obrany, podle něhož ruský letoun eskortovaly pryč z oblasti stíhačky F-35.

Moskva se zatím k těmto informacím nevyjádřila.

Server Politico v této souvislosti píše, že Londýn vyslal jednu ze svých dvou letadlových lodí k podpoře misí Severoatlantické aliance v arktické oblasti. Podle agentury Reuters je HMS Prince of Wales hlavním plavidlem námořní formace, která je nyní nasazena v rámci NATO v Arktidě, kde má posílit bezpečnost kvůli obavám z ruské agrese.

Podle britského ministerstva se k ní opakovaně přibližovalo ruské letadlo Tupolev Tu-142, které NATO označuje kódem Bear-F. „Létalo zbytečně blízko lodi HMS Prince of Wales,“ uvedl britský resort obrany, podle něhož ruský stroj v blízkosti britské válečné lodi shodil několik zařízení, která se používají k detekci a sledování ponorek.

„Toto chování bylo nebezpečné a neprofesionální,“ píše britské ministerstvo, podle něhož z letadlové lodi vzlétly dva stíhací letouny F-35 a ruský letoun doprovázely, dokud neopustil oblast. Britské uskupení podle Londýna pokračuje společně se spojenci z NATO v operaci v regionu. „Posiluje bezpečnost v Arktidě a severním Atlantiku,“ sdělil resort obrany.

Kdy přesně se událost odehrála, ministerstvo ve svém prohlášení neuvedlo. Agentura Reuters i Politico s odvoláním na resort píší, že se tak stalo ve čtvrtek 2. července.

Ruská státní agentura TASS ve své zprávě o britském hlášení píše, že ruské ministerstvo obrany dříve uvádělo, že jeho letectvo provádí všechny lety v souladu s mezinárodními pravidly. Evropské země ale občas informují o vyslání stíhaček do vzduchu kvůli ruským vojenským letounům. Například Estonsko loni uvedlo, že tři ruské stíhačky MiG-31 narušily jeho vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut. Moskva to tehdy popřela.

V dubnu Londýn oznámil, že Británie, Norsko a další spojenci podnikli v severním Atlantiku vojenskou operaci zaměřenou na odstrašení ruských ponorek ohrožujících podvodní kabely a produktovody. Moskva tehdy tvrdila, že podvodní infrastrukturu, která je kritická pro Británii, neohrožuje.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

OBRAZEM: Do Karlových Varů přišla nejen „smetánka“, ale i politici a manažeři

Ministr obrany Jaromír Zůna (nestr. za SPD) prochází červeným kobercem na...

Politici, vlivní manažeři i hvězdy showbyznysu. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přilákal do lázeňského města desítky prominentních hostů. Podívejte se v...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...

V Husinci si lidé připomněli odkaz Jana Husa, dorazila stovka návštěvníků

Socha Jana Husa na náměstí v Husinci na Prachaticku, kde se 6. července 2020...

Odkaz církevního reformátora Jana Husa dnes v Husinci připomněla ekumenická bohoslužba. Zúčastnilo se jí 90 lidí. Další stovky návštěvníků zavítaly do Husova rodného domu. Při dvoudenních oslavách...

6. července 2026  13:49

„Na trávnících leží peníze.“ Odborníci mapovali tuny odpadků po hostech ve Varech

Hromada PET i skleněných lahví a plechovek neutěšeně rostla. Podle Miroslava...

Karlovarský filmový festival má za sebou první událostmi nabitý víkend. Kromě řady akcí, koncertů, přehlídek a filmových produkcí bylo možné ve městě vidět celou řadu hvězdných hostů a to jak...

6. července 2026  13:45

Rusko opět intenzivně útočilo na Kyjev: zničené budovy a nejméně 14 mrtvých

Záchranáři vynášejí tělo obyvatele nalezené pod troskami obytného domu po...

Při rozsáhlých ruských útocích na Kyjev a jeho okolí v noci na pondělí přišlo o život nejméně 14 lidí, uvedly ukrajinské úřady. V metropoli zahynulo jedenáct lidí a dalších 60 utrpělo zranění. Hasiči...

6. července 2026  7:15,  aktualizováno  13:11

Američan žijící v Praze: Češi jsou vzdělaný a šikovný národ. Chovám k vám respekt

Premium
Michael A. Shaheen. Narodil se 1. dubna 1968 v USA.

Americký právník a spisovatel žije půlku života v Praze a ve svých detektivkách odhaluje tajemství české historie. V posledním románu Druhý suvenýr řeší Michael A. Shaheen záhadu smrti Jana Masaryka....

6. července 2026

OBRAZEM: Jih Evropy prostupuje ohnivým peklem. Požáry vyhánějí lidi z domovů

Vlna extrémních veder a dlouhodobého sucha proměnila část jižní Evropy v...

Vlna extrémních veder a dlouhodobého sucha proměnila část jižní Evropy v bojiště s rozsáhlými lesními požáry. Hasiči v Portugalsku, Řecku i Francii nasazují stovky lidí, leteckou techniku i tu těžkou...

6. července 2026  12:52

Opustila jistotu a vsadila na vlastní nápad. Dnes vyvíjí nanonáplast pro chirurgii

Vědkyně Markéta Hujerová

Speciální nanovlákenná náplast, která se sama přichytí ke střevní tkáni a pomáhá jejímu hojení. Takový materiál vyvíjí vědkyně Markéta Hujerová z Technické univerzity v Liberci pro pacienty po...

6. července 2026  12:47

Policie ve Varech: Nebojte se oslovit muže s dlouhou zbraní, jsou vám též k dispozici

Policisté v Karlových Varech

Policie posílila kvůli filmovému festivalu bezpečnost v Karlových Varech. Návštěvníci tak mohou potkat v ulicích její příslušníky s dlouhými zbraněmi. Podle policie jde o běžné bezpečnostní opatření,...

6. července 2026  12:42

Ani Slovensko se nezapojí se do financování vojenské pomoci Ukrajině

Slovenský prezident Peter Pellegrini (4. listopadu 2025)

Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO, Bratislava se ale nezapojí do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to uvedl v prohlášení po dnešní schůzce...

6. července 2026  12:14

Opilý mladý řidič zabil na Frýdecko-Místecku cyklistu, z nehody ujel

Policejní auto.

Po nehodě v Dolní Lomné na Frýdecko-Místecku zemřel v pondělí ráno čtyřiašedesátiletý cyklista. Podle dosud zjištěných informací ho srazil jednadvacetiletý řidič osobního auta, který vjel do...

6. července 2026  11:49

Pád Hamásu v Gaze je tu. Režim rozpustil vládu a předal moc

Palestinci nakupují na tržišti ve městě Dajr al-Balah v centrální části Pásma...

Palestinské islamistické hnutí Hamás dnes oznámilo rozpuštění svého vládního orgánu v Pásmu Gazy. Hnutí to označuje za krok k předání moci technokratickému palestinskému výboru. S předáním moci...

6. července 2026  11:45

Pouštění žilou u německých automobilek nemá konce. Porsche ruší další tisíce míst

Návštěvník si prohlíží montážní halu pro vozy Porsche během Dne otevřených...

Není už snad týdne, aby nepřicházely z Německa zprávy o dalším rušení pracovních míst v automobilovém průmyslu. Nyní výrobce sportovních vozů Porsche oznámil, že se chystá zrušit další více než 4 000...

6. července 2026  11:34

Pomáhají koně i dron. Čeští i němečtí policisté hlídkují v Českém Švýcarsku

Policisté hlídkují v národním parku České Švýcarsko.

V národním parku České Švýcarsko hlídkují i o prázdninách čeští a němečtí policisté. Do obtížně přístupného terénu vyrážejí na čtyřkolkách, zapojila se také jízdní policie z Libereckého kraje a Prahy...

6. července 2026  11:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.