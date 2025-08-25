Palubu letadla British Airways muselo před cestou opustit 20 lidí. Bylo moc těžké

Situace se odehrála v pondělí 11. srpna, kdy Itálie čelila vlně veder. To byla také jedna z příčin, proč letadlo Embraer ERJ-190 muselo nabrat více paliva než obvykle. Při vysokých teplotách totiž narůstá i spotřeba motorů letadla. Další komplikaci tvořila kratší přistávací dráha na letišti ve Florencii, která je dlouhá pouze 1700 metrů. „Váha letadla musela být snížena,“ uvedl mluvčí společnosti British Airways.
„Pilot řekl, že část cestujících si musí vystoupit kvůli extrémnímu horku,“ řekla britskému deníku žena, která byla na palubě. British Airways uvedla, že zajistila cestujícím jiný spoj do Itálie.
Kvůli krátké délce a nevhodné orientaci přistávací dráhy má letiště ve Florencii řadu omezení. Část společností tak raději využívá zhruba hodinu vzdálená letiště v Pise či Bologni. Region i město již mnoho let jednají o modernizaci přistávací dráhy, začátek prací byl však opakovaně odložen. Podle studie společnosti spravující letiště by mohlo v případě dokončení modernizace Florencii navštívit až třináct milionů lidí, což však odpůrci rozšíření letiště považují za příliš optimistický údaj. Současný objem přepravených cestujících činí zhruba 3,5 milionu lidí ročně.