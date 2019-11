V londýnském divadle se zřítila část stropu, zranila několik lidí

Záchranáři na místě ošetřili tři muže a dvě ženy s lehkým zraněním. „Čtyři z nich byli přepraveni do nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranné služby pro deník The Guardian. Další dva lidé ošetření odmítli.

Část zříceného stropu v divadle.

Na programu byla Smrt obchodního cestujícího od Arthura Millera s americkým hercem Wendellem Piercem v hlavní roli Willyho Lomana.

„Nechtěl jsem, aby to takto skončilo. Jsme poctěni, že jste dnes dorazili. Omlouváme se za to, co se stalo,“ uvedl Pierce ve videu zveřejněném na Twitteru.



Celý incident popsal novinář Martin George, který byl v té době přímo v divadle. „Asi deset minut po začátku představení byl slyšet takový zvuk kapání. Lidé se začali rozhlížet kolem, co se děje, ale hra pokračovala,“ řekl.

Zvuk zesiloval, po několika minutách se lidé začali zvedat. „Poté, co jsme vstali, spadl najednou obří kus stropu, asi tři až čtyři metry široký. V tom okamžiku už začali lidé křičet,“ popsal George.