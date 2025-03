Rodiče ukryli školáka před gangem z Londýna do Ghany. Zažaloval je, že chce zpátky

Mladík tvrdí, že rodiče ho obelstili, když jej poslali do Afriky na návštěvu nemocného příbuzného. Kdyby věděl, že jej pošlou do zdejší internátní školy, „v žádném případě bych s tím nesouhlasil“.

Tvrdí, že v hlavním městě Ghany Akkře byl velmi nešťastný, mimo jiné kvůli šikaně ve škole. Kvůli tomu se dostával do fyzických sporů s ostatními žáky. Stěžoval si též, že ghanský vzdělávací systém není tak náročný jako v Anglii a on proto cítil, že by se tak ocitl v nevýhodě.

Jeho rodiče uvedli, že vyslání do Afriky nebylo „za trest, ale opatřením na jeho ochranu“. Báli se, že jej londýnské gangy zlákaly na svou stranu a on skončí jako Kelyan Bokassa, čtrnáctiletý chlapec, který byl v lednu ubodán v autobuse, uvádí portál BBC.

Mladíkova matka nevěřila, že v Anglii přežije. Otec řekl soudu, že nechce, aby syn byl „další černošský teenager ubodaný k smrti na ulicích Londýna“.

Soudce Anthony Hayden zkritizoval rodiče, že použili lstivou taktiku, postavil se však na jejich stranu. Došel ke stejnému závěru, že mladému muži hrozí větší nebezpečí v Londýně než v Akkře a rozhodnutí matky a otce jej poslat do Afriky bylo „poháněno jejich hlubokou, zřejmou a bezpodmínečnou láskou“.

Podle soudce měli oprávněné důvody si myslet, že se syn dostal do kontaktu s kulturou gangů a projevuje „nezdravý zájem o nože“. Podle dětské charitativní organizace NSPCC splňoval 11 bodů ze seznamu možných indikátorů zapojení do gangu.

Mladík se ve svých dvanácti začal z příkladného školáka stávat záškolákem. Dostával se do potyček. Nosil nákladné oblečení a měl drahý mobil, které mu rodiče nekoupili a netušili, kde na ně sehnal peníze. Našli též v zahradě ukrytý nůž.

Jednou chlapec celý vyděšený odmítl jít do školy po zveřejnění jeho profilu online, zřejmě s cílem vyprovokovat rivalský gang. „Ne, tati, ty to nechápeš, ti kluci jdou po tobě s noži a pistolemi po škole, aby na tebe zaútočili a zajistili, že jsi mrtvý,“ řekl podle listu The New York Times svému otci.

I londýnská škola jej podezírala z kriminálních aktivit. Mladý muž to odmítá, tvrdí, že nenosil u sebe nůž a nezná nikoho ze zločineckých skupin.

Jeho otec uvedl, že jej navštívil v Ghaně a vycházeli spolu dobře. Chce, aby v Africe dále zůstal a hledá mu školu, kde bude spokojenější.

Velká Británie se potýká s častými útoky noži, přijala kvůli tomu i zákony omezující jejich vlastnění a prodej. Statistiky ukazují, že častými pachateli útoků s nožem jsou lidé černošské pleti, podle neziskových organizací ale tento fakt souvisí spíše s chudinským prostředím, odkud tito lidé jsou, než z rasou.