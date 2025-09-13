Robinson, vlastním jménem Stephen Yaxley-Lennon, na síti X uvedl, že začala revoluce, a sdílel video, ve kterém tvrdí, že jím svolaný protest je největší v historii Británie.
Server BBC uvedl, že protestující chtějí projít centrem Londýna na třídu Whitehall. Tam k nim na pódiu promluví vedle Robinsona také bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon nebo kontroverzní moderátorka Kate Hopkinsová.
Protestující nesou britské a anglické vlajky a transparenty s hesly jako „zastavte lodě“ a „pošlete je domů“, které odkazují na rostoucí počet migrantů přeplouvajících Lamanšský průliv.
Podle serveru televize Sky News proti Robinsonovu shromáždění protestují zástupci protirasistických organizací s akcí March against Fascism (Pochod proti fašismu). S hesly jako „rozmanitá Británie“ nebo „zastavte krajní pravici“ jich na protestní pochod vyrazilo přibližně 5000 včetně několika britských poslankyň.
Londýnská policie v reakci na protesty uvedla, že do ulic nasadí více než 1600 strážníků. „Budeme k nim přistupovat stejně jako k jakýmkoliv jiným protestům. Zajistíme, aby lidé mohli uplatňovat svá zákonná práva, ale budeme rázně zasahovat v případě incidentů nebo přestupků,“ sdělila velitelka policejní operace Clair Haynesová Reuters.