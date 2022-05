Vyšetřování skončeno. Za covidové večírky dostal Johnson pokutu sto liber

„Naše vyšetřování bylo důkladné a nestranné a dokončili jsme ho tak rychle, jak jsme mohli, ovšem s ohledem na množství informací, které jsme museli vyhodnotit a na nutnost zajistit silné důkazy pro každou udělenou blokovou pokutu,“ řekla zástupkyně šéfa londýnské policie Helen Ballová. „Vyšetřování je nyní završeno,“ dodala.

Policie zjistila porušení lockdownových pravidel při osmi příležitostech mezi květnem 2020 a dubnem loňského roku, při nichž se lidé sešli v Downing Street a jiných vládních budovách navzdory tehdy platnému zákazu shromažďování v uzavřených prostorech.

Podle policie dostalo pokutu celkem 53 mužů a 73 žen, přičemž někteří jich dostali několik. Ballová však neuvedla identitu nikoho z pokutovaných a řekla, že ani neposkytne další detaily ohledně vyšetřovaných událostí.

„Metropolitní policie potvrdila, že vůči premiérovi nebude podnikat žádné další kroky,“ oznámila pak Johnsonova kancelář.

Na kauze pracovalo 12 detektivů, kteří zkoumali stovky dokumentů, vyslýchali svědky, analyzovali fotografie, záběry z bezpečnostních kamer a rozdali 204 dotazníků. Celé vyšetřování trvalo pět měsíců a britské daňové poplatníky přišlo na 460 000 liber (13,4 milionu korun).

Zaplatil včas, pokuta se snížila na polovinu

Johnson podle britských médií dostal pokutu 100 liber (2 900 korun), ta se mu však zmenšila na polovinu, jelikož ji zaplatil do 14 dnů. V případě opakovaného porušení pravidel se výše pokuty vždy zdvojnásobuje.

Premiér čelil kvůli aféře zvané „partygate“ silným hlasům požadujícím jeho odstoupení, premiérovi nicméně v únoru v tomto ohledu „pomohla“ invaze Ruska na Ukrajinu, která odklonila pozornost veřejnosti i opozice a aféra znatelně vychladla. Johnson od začátku tvrdí, že tehdejší restrikce neporušil, protože se domníval, že jde o pracovní setkání, jež byla povolena.

Johnsonovo odstoupení požadoval nejhlasitěji šéf labouristické opozice Keir Starmer, který nicméně od začátku května čelí také vyšetřování kvůli podezření, že se svým týmem porušil pravidla lockdownu při kampani do místních voleb ve městě Durham v roce 2020. Starmer již prohlásil, že pokud policie prokáže jeho pochybení, tak odstoupí z pozice stínového ministerského předsedy.

Starmer ve čtvrtek znovu zahájil kritiku Johnsona a řekl, že vysoký počet udělených pokut je odrazem kultury v Downing Street, kterou určuje svým chováním premiér.

Opozice, média i veřejnost nyní vyhlížejí zveřejnění plného znění zprávy státní úřednice Sue Grayové, která dostala na starost večírky v premiérské rezidenci prošetřit a předložit svoje závěry vládě. Johnson nejprve slíbil, že její zjištění zveřejní v plném znění, následně se však do věci vložila policie, a vláda tak mohla předložit jen osekanou verzi zprávy, jelikož se týkala aktivního policejního vyšetřování.

To však nyní skončilo a média očekávají, že by se plná zpráva Grayové mohla dostat do rukou veřejnosti již příští týden. Starmer prohlásil, že Johnson po zveřejnění zprávy „již nebude mít žádná další místa, kam by se schoval“.