Na nádraží v Londýně nalezli podezřelý balíček, policie ho řízeně odpálila

„Specializovaní policisté provedli řízený výbuch a policejní zábrany byly zrušeny,“ uvedla policie.

Televize LBC News předtím informovala, že nádraží bylo evakuováno. V předchozím prohlášení policie uvedla, že si je vědoma zpráv na internetu o incidentu „v blízkosti nádraží Euston“ a že zátarasy byly na místě z preventivních důvodů.

Incident způsobil narušení provozu vlaků přijíždějících a odjíždějících z tohoto hlavního nádraží.

Jeden z cestujících ve vlaku jedoucím do Birminghamu New Street řekl deníku The Sun: „V interkomu nám řekli, že strojvedoucího zdrželo počasí. O půl hodiny později sdělili, že došlo k bezpečnostnímu poplachu. Nikdo neměl tušení, co se děje, dokud se to nezačalo objevovat ve zprávách.“