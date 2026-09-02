Thajští představitelé uvedli, že loď, na jejíž palubě se nachází přibližně 5000 námořníků a členů námořní pěchoty, se po zastávce v thajském přístavu vrátí do USA. Součástí jejího nasazení byla rekordně dlouhá nepřetržitá plavba, která trvala více než 250 dní.
Starosta Pattaye Poramase Ngampiches uvedl, že loď zakotví krátce po středeční půlnoci (v úterý kolem 17:00 SEČ) v přístavu Laem Chabang. Tady je připraveno na 40 autobusů, které budou přepravovat námořníky do Pattaye a zpět v rozložených skupinách, než loď v neděli odpluje.
Zátah na prostitutky, zákaz konopí
Po pondělním setkání s americkými představiteli Poramase uvedl, že příslušníkům ozbrojených sil bude zakázáno vykonávat určité rekreační aktivity, jako je parasailing a užívání konopí. Léčebné konopí bylo v Thajsku legalizováno v roce 2022 a v thajských městech se běžné staly jeho prodejny.
Pattaya, kdysi ospalá rybářská vesnice, se v 60. letech 20. století proměnila během války ve Vietnamu, kdy sem začali přijíždět američtí vojáci na dovolené za odpočinkem a rekreací.
Město se od té doby stalo nesmírně oblíbeným u zahraničních turistů, známé svými plážemi a nočním životem, který je již dlouho předmětem kritiky kvůli sexuální turistice.
Poramase agentuře AFP řekl, že nedávno došlo k raziím proti sexuálním pracovnicím, ale popřel, že by to souviselo s příchodem Američanů. Řada podniků vyvěsila transparenty „Vítejte, Američané. Díky za vaše služby“.
Pracovnice baru Bualuang Ponok ale velký kšeft neočekává. „Americké ozbrojené síly už tu kotvily mnohokrát. Říkali, že sem přijde 5000 lidí, ale pochybuju, že jich přijde tolik,“ řekla agentuře AFP.
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Do Arabského moře dorazila náhrada za problémovou loď USS Abraham Lincoln
Vládní úředníci varují místní podniky, aby americkým námořníkům neúčtovaly přehnané poplatky, a Poramase uvedl, že v oblíbených oblastech podél pláže Pattaya a Walking Street bude větší policejní přítomnost.
Strach o duševní zdraví posádky
Obavy z dlouhého nasazení lodi USS Abraham Lincoln zesílily po zprávách o zhoršujícím se duševním zdraví posádky a nedostatku zásob, včetně potravin a hygienických potřeb.
Zhoršená logistika se drtivě podepsala na každodenním životě zhruba pěti tisíc lidí na palubě. Toalety a pítka po celé lodi jsou často mimo provoz a teplá voda mnohdy vůbec nebývá k dispozici. „Dřív stačilo zajít do lodního obchodu a koupit si tolik věcí, kolik člověk chtěl, přičemž všechny hygienické potřeby byly vždy k dispozici. Teď máme limity na každý nákup a hygienické potřeby jsou k dispozici jen horko těžko,“ popsal neutěšené poměry jeden z námořníků.
Letadlová loď je na moři od 21. listopadu. Vyplula ze San Diega a nejdříve byla nasazena v Asii a pak vyslána k Íránu kvůli válce, kterou zahájily Spojené státy a Izrael na konci února. Posádka od vyplutí strávila pouze dva dny na souši, jeden v prosinci v Guamu a druhý v červenci v Ománu.
K problémům na palubě přispělo vedle délky bojového nasazení i poničení americké námořní základny v Bahrajnu, kterou zasáhly íránské rakety. Tím se výrazně zkomplikovala logistická podpora letadlové lodě.
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15. srpna 2026