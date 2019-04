Loď s desítkami migrantů nemá kde zakotvit, Německo žádá EU o pomoc

Německo požádalo Evropskou komisi, aby jako prostředník pomohla při hledání přístavu pro loď německé neziskové organizace Sea-Eye, která ve středu na moři u Libye zachránila celkem 64 migrantů. Vstup do svých teritoriálních vod plavidlu zapověděly Itálie a Malta.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini ve čtvrtek do Berlína vzkázal, že s řešením problému se zachráněnými migranty musí přijít Německo. Podle něj to vyplývá z logiky věci, protože jde o německou loď plující pod německou vlajkou, která bezpochyby věděla, že Itálie do svých přístavů plavidla neziskových organizací se zachráněnými uprchlíky nevpouští.

Německý ministr vnitra Horst Seehofer dnes uvedl, že Německo je připraveno se o část migrantů z lodi postarat, podle něj však země nemá být odpovědná za všech 64 zachráněných. Podíl na řešení mají mít i ostatní státy EU, řekl ministr.

Mluvčí organizace Sea-Eye Carlotta Weiblová uvedla, že posádka lodi stále čeká na povolení vplout do italských vod. Varovala zároveň, že kvůli zhoršujícímu se počasí jsou podmínky na palubě lodi velice obtížné. S blížící se bouří mohou vlny na moři dosáhnout až šesti metrů.

Italské úřady prozatím souhlasily pouze s tím, že z lodi evakuují dvě děti ve špatném zdravotním stavu a jejich matky, informovala agentura ANSA. Tento krok ale organizace, jíž loď patří, kritizovala - podle ní není možné násilně rozdělovat rodiny.