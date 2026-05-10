Poté, co budou z lodi evakuováni cestující a část posádky, bude MV Hondius pokračovat v cestě do Nizozemska. Evakuace má podle společnosti OceanWide Expeditions, která loď provozuje, začít v 9:00 SELČ. V důsledku onemocnění způsobeného hantavirem zemřeli tři cestující.
Loď opustí všichni cestující a část posádky, která není potřebná pro další přesun plavidla. Evakuovaní podle úřadů nepřijdou do kontaktu s místními obyvateli. Na palubě plavidla podle AFP zůstává kolem 150 lidí. Španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová uvedla, že na lodi jsou občané 23 zemí.
WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem, tři lidé na nemoc zemřeli
Podle WHO je riziko globálního šíření hantaviru velice nízké. Riziko pro posádku a pasažéry lodi organizace hodnotí jako mírné. Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi, a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína.