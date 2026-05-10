Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Loď s hantavirem dorazila na Kanárské ostrovy, vysadí tam 150 cestujících

Autor:
  7:12
Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, dorazila k přístavu Granadilla na Kanárských ostrovech. Doprovází ji plavidlo španělské civilní gardy, píše agentura AFP. Polohu lodi podle agentury potvrzují také data serveru VesselFinder, který monitoruje námořní dopravu.

Poté, co budou z lodi evakuováni cestující a část posádky, bude MV Hondius pokračovat v cestě do Nizozemska. Evakuace má podle společnosti OceanWide Expeditions, která loď provozuje, začít v 9:00 SELČ. V důsledku onemocnění způsobeného hantavirem zemřeli tři cestující.

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus
Zatímco výletní loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, míří na Tenerife, v obyvatelích největšího z Kanárských ostrovů vyvolává tato operace obavy. (9. května 2026)
Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus
Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus
18 fotografií

Loď opustí všichni cestující a část posádky, která není potřebná pro další přesun plavidla. Evakuovaní podle úřadů nepřijdou do kontaktu s místními obyvateli. Na palubě plavidla podle AFP zůstává kolem 150 lidí. Španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová uvedla, že na lodi jsou občané 23 zemí.

WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem, tři lidé na nemoc zemřeli

Podle WHO je riziko globálního šíření hantaviru velice nízké. Riziko pro posádku a pasažéry lodi organizace hodnotí jako mírné. Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi, a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Izrael deportoval aktivisty z flotily směřující do Gazy, není zřejmé kam

Izrael deportoval dva aktivisty, které zadržel na flotile mířící do Gazy. Na...

Izrael v neděli deportoval dva aktivisty, které zadržel na flotile směřující do Pásma Gazy. Oba byli vyhoštěni poté, co bylo ukončeno jejich vyšetřování, uvedlo podle agentury Reuters izraelské...

10. května 2026  7:28

Loď s hantavirem dorazila na Kanárské ostrovy, vysadí tam 150 cestujících

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus

Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, dorazila k přístavu Granadilla na Kanárských ostrovech. Doprovází ji plavidlo španělské civilní gardy, píše agentura AFP. Polohu lodi podle...

10. května 2026  7:12

OBRAZEM: Unikátní pragovka je jediná v Česku. Přijela na Křivonosku

55. ročník Rallye Křivonoska - motocyklů a automobilů vyrobených do roku 1945,...

Stovky mávajících a fotících diváků podél trati, autokemp provoněný spáleným benzinem, skvělé jarní počasí a desítky historických automobilových a motocyklových veteránů. Takový byl 55. ročník...

10. května 2026  6:01

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

10. května 2026

Ruští roboti se stávají čím dál víc součástí války. Kyjev je už zařazuje do statistik

Premium
Robotická válka už začala. Automatický systém protivzdušné obrany pro...

Ukrajina začala uvádět robotické systémy mezi ruskými ztrátami. Ukazuje to na jejich zvýšené použití. Podobně jako Ukrajinci je Rusové využívají pro evakuační a logistické účely. Jsou produktem...

10. května 2026

Miliony na dopravu šly do slepých ulic či na vjezdy. Stát platil obcím nesmysly

Premium
Rekonstrukce? Takto opravily z dotace Ostřešany svou obecní silnici. Štěrk...

Stát miliardami z rozpočtu podporoval naprosto bizarní a zbytečné projekty. Například v Opatovicích nad Labem dostali dotaci 1,7 milionu korun kvůli údajně malé šířce silnice, u které zdůrazňovali...

10. května 2026

Kdo je Nurlan Smagulov. Nejnovější kazachstánský miliardář začínal jako prodejce aut

Tvář kazachstánského města Almaty se mění takřka každým dnem. (2. července 2018)

Nurlan Smagulov je nejnovější přírůstek v miliardářském žebříčku Bloomberg Billionaires Index. Jeden z nejvlivnějších mužů Kazachstánu se na transformaci někdejší sovětské svazové republiky svezl...

10. května 2026

Orbánovy trafiky. Magyar slibuje demontáž systému, úklid však bude stát mnoho sil

Premium
Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Nový maďarský premiér Péter Magyar přebírá zemi s příslibem zásadní proměny státu. Po letech vlády Viktora Orbána chce rozplést síť politických privilegií, podezřelých privatizací a veřejných...

10. května 2026

Válka na Ukrajině se chýlí ke konci, řekl Putin. Chce, aby za Evropu mluvil Schröder

Ruský vládce Vladimir Putin

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu řekl, že se konflikt na Ukrajině chýlí ke konci. Na otázku novinářů, zda je ochoten vést rozhovory s evropskými zeměmi, uvedl, že preferovanou postavou je pro...

9. května 2026  21:02,  aktualizováno  22:56

Skotský premiér vyzval k nezávislosti země před příštími britskými volbami

Skotský premiér a lídr SNP John Swinney (30. března 2025)

Skotský premiér John Swinney vyzval k nezávislosti Skotska před parlamentními volbami v Británii, které proběhnou v roce 2029. Varoval, že pokud se tak nestane, bude Británii, a tím pádem Skotsku,...

9. května 2026  21:30

Přátelství navzdory nové železné oponě. Fico potkal Putina, na přehlídce nebyl

Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě setkal s ruským prezidentem...

Slovenský premiér Robert Fico se v sobotu v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Do ruského hlavního města přijel na oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad...

9. května 2026  11:27,  aktualizováno  20:18

Hitlerova Praha. Jak nacisté plánovali proměnit českou metropoli na malý Berlín

Premium
Plánovaná budova Opery na náměstí Republiky

Petřín bez rozhledny, radnice ve stylu německé gotiky, široké třídy, monumentální pomníky a bytové komplexy, kde by žili jen rasově způsobilí lidé. Ale také dálniční okruh, spolehlivý S-Bahn nebo...

9. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.