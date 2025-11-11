VIDEO: Loď ruské pobřežní stráže se v doku převrátila i s posádkou

Na poloostrově Kamčatka na východě Ruska se během minulého týdne převrátila v doku loď pobřežní stráže. Podle tamních médií se incident odehrál v momentě, kdy se posádka snažila loď z vody vytáhnout za účelem opravy.

Záběry ukazují plavidlo, které se již částečně nachází na souši. Začíná se rychle klonit k levé straně, až se během pár chvil s hlasitou ránou zcela převrhne na bok. Během toho se na palubě snaží udržet zhruba desítka členů posádky.

Několik z nich, stejně jako řada předmětů, spadlo do vody pod lodí. Po dopadu se rychle snažili dostat do bezpečné vzdálenosti. Zbytek posádky slezl dolů na zem po převráceném plavidle. Ze záběrů nevyplývá, že by kdokoliv z aktérů utrpěl vážnější zranění. Úřady v současné době událost vyšetřují.

Podle místních médií byla celá operace opravy neoprávněná a ani místo nebylo pro tento úkol vhodné.

