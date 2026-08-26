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Člun s migranty přejel u Sardinie sedmnáctiletou dívku. Srážku ukázalo video

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  12:23
Na sociálních sítích se objevily záběry ze Sardinie, kde motorový člun s migranty v plné rychlosti srazil sedmnáctiletou dívku. Ta utrpěla těžká zranění, její stav se však podle italských médií zlepšil a z jednotky intenzivní péče již byla přeložena.

Incident se stal podle deníku L’Unione Sarda v polovině srpna zhruba 200 metrů od pobřeží, kde se dívka koupala se svým šestnáctiletým kamarádem. Na nyní zveřejněných záběrech je vidět bílý motorový člun, který se v plné rychlosti prohnal mezi kotvícími loděmi, těsně minul bójku a najel přímo do dvojice mladých lidí.

Zatímco chlapec stihl v poslední chvíli uskočit, dívka po nárazu zmizela pod hladinou. On ji však dokázal vytáhnout a začal máváním přivolávat pomoc z okolí.

Člun s migranty se srazil s lodí řecké pobřežní stráže, nejméně 14 jich zemřelo

Člun z místa srážky ujel. Posádka zamířila k sousední pláži Tuerredda, kde plavidlo opustila a pokusila se ztratit ve vnitrozemí. „Není pravda, že by si nevšimli, co se stalo,“ tvrdí mladík. „Viděli nás. Po nárazu zastavili, podívali se na nás a pak ujeli.“

Podle italské tiskové agentury ANSA karabiniéři i státní policie oblast rychle obklíčili a zadrželi všech 14 dospělých mužů alžírského původu, kteří cestovali bez dokladů.

Kormidelník člunu, osmadvacetiletý Alžířan, byl zatčen a skončil ve věznici Uta. Čelí obvinění z napomáhání nelegální migraci a těžkého ublížení na zdraví. Mladá pacientka zůstává v péči lékařů v nemocnici Brotzu v Cagliari.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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