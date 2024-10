Ruská plovoucí „megabomba“. Přístavy nechtějí nechat zakotvit poničenou loď

Loď pluje pod maltskou vlajkou a spravuje ji společnost Serenity Shipping se sídlem ve Spojených arabských emirátech, podle informací listu The New York Times ji ale řídí ruský kapitán.

Plavidlo dlouhé 182 metrů, které převáží surovinu na výrobu hnojiva, brázdí moře už několik měsíců, přestože by potřebovalo opravit a přeložit náklad. Poté, co MV Ruby vyplula z ruského přístavu Kandalakša do Afriky, najela na mělčinu. Od té doby jí nikdo nedovolil na delší dobu zakotvit.

Jedině v norském Tromsø se zdržela tři dny. „Bylo zjištěno poškození kormidla, lodního šroubu a několik trhlin na trupu,“ řekl mluvčí námořního úřadu Dag Inge Aarhus a ujistil, že poškození nemá vliv na náklad na palubě.

Přístavy se obávají, že by loď mohla vybuchnout. Dusičnan amonný explodoval před čtyřmi lety v přístavu v libanonském Bejrútu, zabil více než 190 lidí a zdevastoval tamní přístav – tehdy ho přitom bylo sedmkrát méně než na lodi.

Od začátku rusko-ukrajinské války panuje vůči plavidlům spojeným s Ruskem nedůvěra. Vlády je podezírají, že mohou být trojským koněm, který má za úkol zničit důležitou přístavní infrastrukturu. Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis uvedl, že takovou možnost má na paměti, a premiérka země Ingrida Šimonytėová zakázala MV Ruby zakotvit v litevské Klaipedě.

Loď poté zamířila k pobřeží Velké Británie, ale zůstala od něj vzdálená asi 22,5 kilometru. Bývalý litevský velvyslanec v Británii Eitvydas Bajarūnas totiž napsal, že MV Ruby je „plovoucí megabomba“, a varoval před možnou ruskou sabotáží. Britská zpravodajská média si toho hned všimla.

„Bohužel kvůli mediálním spekulacím, které toto plavidlo obklopují, se přístavní terminály ve Velké Británii zdráhají plavidlo přijmout,“ uvedl minulý týden manažer lodi. „Dusičnan amonný je běžně přepravovaný náklad touto metodou a v současném stavu lodi nepředstavuje žádnou hrozbu pro loď, posádku ani okolní prostředí,“ řekl pro Seatrade Maritime news.

Exploze dusičnanu amonného v přístavu v Bejrútu v roce 2020: