Blíží se loď s nákazou, nejdeme do práce! Přístav na Tenerife se bojí hantaviru

Server regionálního deníku Ideal uvedl, že 189 pracovníků přístavu, kam loď míří, plánuje nepřijít v den jejího připlutí do práce. Plavidlo by mělo na Kanárské ostrovy dorazit v neděli mezi 3:00 a 5:00 GMT (5:00 a 7:00 SELČ).
Už v pátek protestovali pracovníci přístavu před kanárským parlamentem v Santa Cruz, aby vyjádřili svůj strach z příjezdu plavidla, které by pro ně mohlo představovat zdravotní riziko. „Jsme nešťastní z představy, že bychom měli pracovat v přístavu bez bezpečnostních opatření nebo informací, když se blíží loď s nákazou,“ řekla v pátek podle stanice BBC jedna z pracovnic v přístavu.
|
WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem, tři lidé na nemoc zemřeli
Někteří z jejích kolegů vyhrožovali, že připlutí plavidla budou bránit, pokud jejich podmínky nebudou splněny. „Pokud má loď zastavit tady, může tak učinit, ale s nezbytnými opatřeními. Místním lidem je třeba sdělit, jak se jich to dotkne a jak budou cestující přepravováni. Především potřebujeme jistotu,“ dodala.
Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v sobotu ujistil, že riziko pro obyvatele ostrova je nízké, a poděkoval jim za jejich solidaritu.
|
Loď zasaženou hantavirem opustily tři desítky cestujících. Úřady po nich pátrají
„Toto není další covid. Současné riziko hantaviru pro veřejné zdraví zůstává nízké,“ napsal v otevřeném dopise adresovaném obyvatelům ostrova. „Osobně jsem poděkoval premiérovi Pedru Sánchezovi za rozhodnutí Španělska přijmout tuto loď. Nazval jsem to aktem solidarity a morální povinností, protože tím to přesně je,“ dodal podle agentury AFP šéf WHO.
V neděli budou na ostrov vyslány evakuační lety z Německa, Francie, Belgie, Irska, Nizozemska, Británie a USA. Pro zbývající občany evropských zemí vyslala dvě letadla také Evropská unie. Na palubě lodi podle agentury AFP zůstává kolem 150 lidí. Na nákazu zemřeli tři cestující.
|
Co je hantavirus, jaké má příznaky a kde nejvíc hrozí v Česku
Podle WHO je riziko globálního šíření hantaviru velice nízké. Riziko pro posádku a pasažéry lodi organizace hodnotí jako mírné. Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi, a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína.