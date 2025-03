Obstarožní fotopast tvořil přístroj vybavený výkonným bleskem, který byl uzavřen do válcovité skleněné nádoby. Zařízení měl aktivovat pohyb v jeho blízkosti, po něm měl aparát vytvořit čtyři snímky, napsala BBC.

„Je pozoruhodné, že obal udržel fotoaparát v suchu celých 55 let, co ležel v hloubce přes 130 metrů v Loch Ness,“ prohlásil Adrian Shine, který od 70. let minulého století jezero zkoumá a pomohl přístroj identifikovat. Jde podle něj o jednu z šesti fotopastí, které tým výzkumníků v té době do jezera umístil.

Legenda o lochneské příšeře sahá do 30. let minulého století, kdy jeden z místních obyvatel Hugh Gray vyfotil nezřetelné obrysy jakéhosi živočicha, kterého měli mnozí za tajemného tvora žijícího pod hladinou, jiní hovořili o tom, že je to jeho pes s klackem v tlamě.

Od té doby se objevily další snímky a proběhla řada pátrání za pomoci stále se vyvíjející techniky – zatím poslední velká akce za účasti dvou stovek lidí předloni v létě. Žádné z nich ale existenci lochnesky nepotvrdilo.