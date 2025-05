„Tak a teď tě upečeme.“ Ukrajinská medička líčí šest měsíců v ruském zajetí

Měří jen sto padesát centimetrů, ale z očí jí srší neuvěřitelná energie. Padesátiletá medička ukrajinské pohraniční služby má přitom za sebou věci, po kterých by mnoha chlapům zbělaly vlasy hrůzou. Přežila obléhání Mariupolu a šest měsíců v zajetí, na vlastní kůži poznala metody moderního gulagu.

„Po tom, co jsem prošla ruský peklem, jsem pochopila jedno: oni se na tu válku připravovali roky. Zaměstnanci vězeňské služby opakovali naučené fráze, jako podle kopírky. Kdo to byl Bandera, jaký to byl zločinec a tak dále. Bylo jasné, že byli na školení. Vtloukli jim to do hlavy. Všechno to bylo připravené,“ vypráví rázná blondýna.