Trump je nebezpečný, volím Harrisovou, oznámila republikánka Cheneyová

„Jako konzervativec, člověk, který věří v ústavu a záleží mu na ní, jsem o tom hodně přemýšlela. A kvůli nebezpečí, které Donald Trump představuje, nejenže nebudu volit Donalda Trumpa, ale budu volit Kamalu Harrisovou,“ uvedla Cheneyová v projevu na Dukeově univerzitě v Severní Karolíně.

Cheneyová jako jedna z mála republikánů podpořila druhou ústavní žalobu, neboli impeachment, proti Trumpovi za jeho roli při útoku Trumpových příznivců na Kapitol 6. ledna 2021. Působila také jako místopředsedkyně výboru Sněmovny reprezentantů, který útok vyšetřoval. Tvrdí, že Trump představuje nebezpečí pro americkou demokracii.

O křeslo v Kongresu přišla dcera bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho poté, co v roce 2022 prohrála republikánské primárky s kandidátem, kterému Trump vyjádřil podporu. Její vliv v Republikánské straně je nyní spíše okrajový.

Na zasahování do voleb jsem měl plné právo, opakuje Trump

Trump ve středu prohlásil, že měl plné právo zasahovat do voleb v roce 2020. „Kdo kdy slyšel, že byste byli obviněni za zasahování do prezidentských voleb tam, kde na to máte plné právo?“ řekl Trump v rozhovoru, který v neděli odvysílala televize Fox News.

Federální obžaloba viní Trumpa z podvodu na Spojených státech za to, že bránil Kongresu potvrdit Bidenovo vítězství a připravil voliče o právo na spravedlivé volby. V srpnu revidované federální obvinění Trumpa viní z nezákonné snahy zvrátit svou volební prohru v roce 2020.

Trump čelí podobnému obvinění v okrese Fulton v Georgii. Případ otevřela státní zástupkyně okresu Fulton Fani Willisová v únoru 2021 krátce poté, co do médií unikla nahrávka telefonátu mezi Trumpem a nejvyšším volebním činitelem v Georgii Bradem Raffenspergerem, který ve státě dohlížel na organizaci voleb.

Trump v telefonátu dva měsíce po volbách hovořil o potřebě najít nové hlasy ve svůj prospěch. Raffensperger to odmítl. Odvolací soud v Georgii v červnu přípravu procesu s Trumpem pozastavil, jelikož chce nejprve projednat údajný střet zájmů vrchní prokurátorky.

Trump, který je republikánským kandidátem do letošních prezidentských voleb, neřekl jasně, že by bezpodmínečně přijal výsledek voleb, pokud by jej 5. listopadu porazila demokratka Kamala Harrisová.