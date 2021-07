Liverpool vypadl ze seznamu památek UNESCO. Může za to i nový stadion

Liverpool se na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO ocitl již v roce 2004, nicméně jeho jméno již několik let figurovalo na takzvaném „Danger listu“, tedy seznamu ohrožených památek, kam spadají stavební poklady například v Iráku, Sýrii nebo Palestině.

Středobodem středečního rozhodnutí UNESCO se stala především kontroverzní výstavba v historických docích Bramley Moore severně od centra. V roce 2012 tamní radnice schválila jejich rekonstrukci a investice ve výši pěti miliard liber (150 miliard korun) byla uskutečněna o rok později. Městská rada tam již před pěti lety odsouhlasila další investice ve výši 700 milionů liber.

Dalších 800 milionů liber by se mělo proinvestovat v následujících pěti letech, a to včetně stěhování fotbalového Evertonu právě sem.

Tyto kroky samozřejmě vyvolaly nelibost mnoha místních.

Tajné hlasování o vyškrtnutí města z prestižního seznamu pořádal Výbor světového dědictví a odehrálo se v Číně. Zúčastnili se ho zástupci jednadvaceti zemí. Okamžitě po zveřejnění označila liverpoolská starostka Joanne Andersonová rozhodnutí za „zcela nepochopitelné“.

„Jsme nadmíru zklamáni tímto rozhodnutím, neboť si myslíme, že město si místo na seznamu zaslouží. Důvodem je důležitá role doků a širšího města, kterou sehrály v průběhu jeho historie,“ podpořil její tvrzení mluvčí britské vlády.

Výbor světového dědictví UNESCO rozhodl v hlasování poté, co obdržel zprávu, že ve městě se, co se týče developmentu, odehrávají „neadekvátní procesy a mechanismy týkající se regulace nové výstavby“. Ty podle UNESCO ohrožují město a vedou k nenávratné ztrátě jeho historických atributů.

Diskuse o vyškrtnutí města ze seznamu se intenzivně vedla již od neděle, ale až do pondělka členové výboru nebyli schopni rozhodnout. Poté delegát z Norska navrhl tajné hlasování, k němuž došlo právě ve středu. Předseda komise Číňan Tian Xuejun oznámil, že z celkových dvaceti hlasů bylo pro odstranění města ze seznamu třináct, pět členů bylo proti a dva hlasy byly neplatné.

„Jsem hluboce zklamaná z rozhodnutí vyřadit Liverpool ze seznamu světového kulturního dědictví, které přichází deset let poté, co zástupci UNESCO město navštívili a viděli ho na vlastní oči,“ prohlásila starostka města. „Naše město nebylo nikdy v lepší kondici, která reflektuje miliony investovaných liber jak do památkově chráněných budov, tak i do veřejného sektoru,“ dodala. Doplnila, že společně s vládou nyní diskutuje o možném odvolání proti tomuto rozhodnutí. „Ať už bude jakékoli, Liverpool navždy zůstane součástí světového kulturního dědictví.

Plány na nový stadion schválila rada už letos na začátku roku, a to navzdory výhradám několika organizací včetně společnosti Icomos, která jedná v zájmu UNESCO, Viktoriánské společnosti a společnosti Historická Anglie. Zastupitelstvo Liverpoolu nyní vyzývá UNESCO, aby její zástupci do města přijeli a rozhodnutí přehodnotili.



„Vymazání města ze seznamu bude ztrátou nejenom pro Liverpool, ale i pro samotné Spojené království. V širším kontextu je pak i promarněnou příležitostí pro samotné UNESCO, které nepochopilo, že ochrana památek a rozvoj města se mohou uskutečňovat ruku v ruce,“ říká správa městské rady.

„Městští plánovači v tomto případě zašli až příliš daleko,“ myslí si naopak Wayne Colquhoun, jeden z odpůrců nové zástavby.