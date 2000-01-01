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Replika legendární vlajkové lodi Kryštofa Kolumba z roku 1492 dorazila do britského Liverpoolu. Impozantní plavidlo Nao Santa Maria plulo po řece Mersey, odkud zamířilo přímo do městského přístavu. Návštěvníci zde mají možnost nahlédnout na palubu lodě, která přepsala světové mapy.
Autor: Profimedia.cz
Impozantní plavidlo plulo po řece Mersey, odkud zamířilo přímo do městského přístavu Royal Albert Dock. Podle britské stanice BBC v něm bude zakotveno následující dva týdny, během nichž se otevře široké veřejnosti.
Autor: Profimedia.cz
Repliku postavila v roce 2018 španělská organizace Fundación Nao Victoria jako věrnou kopii historického modulu, který v roce 1492 zásadním způsobem změnil mapu světa. Unikátní stotunové plavidlo dnes funguje jako putovní plovoucí muzeum, které má za cíl přibližovat éru Velkých geografických objevů.
Autor: Profimedia.cz
Loď vyplula ze svého domovského přístavu Huelva ve Španělsku a v rámci své celosvětové vzdělávací mise plánuje celkem třicet zastávek. Jak uvádí BBC, o provoz stoosmdesátitunového plavidla se dnes stará čtrnáctičlenná posádka, která návštěvníkům zprostředkovává autentický pohled do námořní historie.
Autor: Profimedia.cz
„Historie Kryštofa Kolumba je něčím, co doslova změnilo svět,“ uvedla pro stanici manažerka projektu Desiree Gonzalezová. Dodala, že návštěva lodi představuje jedinečnou příležitost nahlédnout do minulosti předtím, než plavidlo zamíří do svého dalšího cílového přístavu.
Autor: Profimedia.cz
Současná posádka má však na rozdíl od původních mořeplavců nesrovnatelně vyšší komfort. Gonzalezová zdůraznila, že Kolumbovi námořníci v roce 1492 čelili na širém oceánu podstatně drsnějším podmínkám, které si dnes lze jen těžko představit.
Autor: Profimedia.cz
Na původní lodi chybělo jakékoli základní zázemí. „Neměli žádné koupelny ani kuchyň. Byli bez dostatku jídla a neměli možnost potraviny chladit. Pili proto velké množství vína, protože to se na rozdíl od vody nekazilo,“ popsala náročný život na palubě Gonzalezová.
Autor: Profimedia.cz
Na náročnost tehdejších výprav poukázal také Ian Murphy, ředitel liverpoolského Námořního muzea. Pro tehdejší mořeplavce představovala plavba přes Atlantik opravdovou cestu do neznáma, při níž se ocitali v prostředí bez dohledu pevniny.
Autor: Profimedia.cz
Lidé na palubě byli plně závislí pouze na svých schopnostech a dovednostech, které generace mořeplavců rozvíjely po celá staletí. Současná replika tak slouží jako živá připomínka toho, jak odvážné i nebezpečné tyto oceánské výpravy ve 15. století byly.
Autor: Profimedia.cz
Zpravodajství BBC však upozorňuje, že příjezd lodi připomíná i „temnější stránky“ evropských zámořských objevů. Příchod Evropanů do Ameriky totiž vedl k dramatickému šíření dosud na novém kontinentu nevyskytujících se infekčních nemocí, jako byly pravé neštovice, chřipka nebo spalničky.
Autor: Profimedia.cz
Odhady historiků se různí, avšak uvádějí, že v důsledku evropského osídlení a následného rozvoje transatlantického obchodu s otroky bylo vyhlazeno 50 až 95 procent domorodé populace.
Autor: Profimedia.cz
Plovoucí muzeum Nao Santa Maria zůstane zakotveno v liverpoolském přístavu Royal Albert Dock až do 25. srpna. Lidé tak mají stále čas prohlédnout si unikátní konstrukci, která připomíná klíčové okamžiky námořní historie i náročný život tehdejších objevitelů.
Autor: Profimedia.cz