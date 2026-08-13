OBRAZEM: Do Liverpoolu dorazila věrná replika Kolumbovy lodi Santa Maria

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Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski
Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...
Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání
Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...
OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr
Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...
Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...
OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění
Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...
Potratová válka naruby. Náhradní matka utekla, aby mohla porodit nemocné dítě
Američané v posledních dnech napjatě sledují nanejvýš neobvyklý spor, který stále vyhrocenou debatu o zachování potratů v USA tak trochu obrací naruby. Poté, co se u nenarozeného plodu přišlo na...
Nejdřív Praha, teď Most. Po Rovnováze se rozpadla další Klimešova plastika
Biologické těleso, dílo akademického sochaře Josefa Klimeše v parku Střed v Mostě, se ve čtvrtek rozpadlo. Část objektu se sama odlomila a spadla na zem. Situaci nyní řeší magistrát. Před časem se...
OBRAZEM: Prezident Pavel vyrazil na TrutnOFF, dostal cennost z prapočátků
Od punku a rocku až po alternativu a underground. Ve čtvrtek v podvečer začal na trutnovském Bojišti 42. ročník festivalu TrutnOFF. Mezi prvními návštěvníky byl znovu prezident Petr Pavel, který si...
Odbory se bouří proti Klempířově kulturní koncepci. Program jedné vlády, vadí jim
Návrh státní kulturní politiky do roku 2030, jímž chce úřad Oty Klempíře (za Motoristy) nahradit dokument přijatý loni minulou vládou, neobsahuje konkrétní částky od roku 2028. V připomínkách k...
OBRAZEM: Chorvatská riviéra v plamenech. Tisíce turistů hledaly spásu v moři
Malebné chorvatské městečko Omiš zachvátily lesní požáry, s plameny ale hasiči bojují i na dalších místech v Dalmácii. Tisíce lidí včetně českých turistů se musely evakuovat, desítky utrpěly zranění...
První pokus o zákaz sociálních sítí v Evropě je ze stolu. Ústavní rada ho zamítla
Francouzská Ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí dětem mladším 15 let. Francouzská obdoba ústavního soudu uvedla, že opatření představuje nepřiměřený zásah do svobody projevu....
„Plameny za auty a kolona se ani nehnula.“ Češi prchali před požárem v Chorvatsku
Požár na chorvatském pobřeží u města Omiš nedaleko Splitu komplikuje dovolenou i Čechům. Ti na sociálních sítích sdílí své příběhy, a především varování pro ostatní české turisty. Jeden z Čechů...
Rumunsko odstavuje svůj poslední jaderný reaktor, ztrátu pocítí Moldavsko
Rumunsko bylo kvůli nízké hladině Dunaje nuceno odstavit poslední funkční reaktor ve své jediné jaderné elektrárně Cernavoda. Je to výjimečný krok, který se okamžitě projeví na dodávkách elektřiny do...
Ředitel KRNAP o škrtech a propouštění. Vyjádřil se i k možnému zpoplatnění vstupu
Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec jedná s ministerstvem životního prostředí ohledně propouštění zaměstnanců, jež resort požadoval. Jasno bude do konce roku. Dlouhodobé...
RECENZE: Sci-fi nejen pro děti přináší Tajemství Křišťálové planety
Ač vznikl v česko-slovensko-chorvatské koprodukci, svůj původ má animovaný příběh Tajemství Křišťálové planety na Jadranu. Natočil jej Arsen Anton Ostojič podle vlastního scénáře, inspirovaného...
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Požár u chorvatského Omiše. Policisté evakuovali 300 Čechů, nalezli první oběť
Rozsáhlý lesní požár se v noci rozšířil k chorvatskému přímořskému městu Omiš. Policie při prohledávání oblasti nalezla první oběť, po jedné osobě se stále pátrá. Kolem 40 lidí se zranilo, sedm jich...
Školačky měly rodit děti pro jiné. Obviněný pár z Březové skončil ve vazbě
Ve vazbě v pátek skončila dvojice aktérů šokujícího případu zneužívání desítek žákyň na základní škole v Březové na Sokolovsku. V kauze, která už řadu měsíců hýbe městem, jsou obvinění bývalá...