Litva vyhlásila nouzovou situaci. Opravdu chtějí bojovat? ptá se Lukašenko

Autor: ,
  11:34
Litva vyhlásila nouzovou situaci kvůli opakovanému narušování vzdušného prostoru země pašeráckými balony z Běloruska. Podle její vlády balony představují hrozbu pro národní a bezpečnostní zájmy Litvy. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že Litva přehání, a že Minsk nechce válku se svými sousedy.
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem...

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem projevil zájem o výstavbu další jaderné elektrárny. (26. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Litevská pohraniční stráž na nedatovaném snímku kontroluje balón, který...
Litevská premiérka Inga Ruginienéová během tiskové konference ve Varšavě v...
Pašeráci cigaret z Běloruska do Polska čím dál víc využívají i balony. (29....
Pašeráci cigaret z Běloruska do Polska čím dál víc využívají i balony. (29....
11 fotografií

Vyhlášení nouzové situace umožní vládě a místním úřadům vynaložit dodatečné zdroje na řešení situace. Litevská vláda zároveň požádala parlament, aby povolil armádě spolupracovat s policií a pohraniční stráží.

„Opravdu chtějí bojovat? My válku nepotřebujeme,“ reagoval běloruský autoritářský vůdce Lukašenko. Litevský krok přitom nemá s válečným stavem žádnou souvislost.

Nouzová situace se podle vlády z velké části nedotkne civilního obyvatelstva. „Přijatá opatření budou cílená a zaměří se výhradně na organizátory a pachatele nelegálních aktivit,“ uvedlo ministerstvo vnitra, které vládě vyhlášení nouzové situace navrhlo.

Letiště ve Vilniusu znovu přerušilo provoz. Město se připravuje vyhlásit stav nouze

Ministerstvo svůj návrh odůvodnilo tím, že neustálé vypouštění balonů představuje hrozbu pro litevské civilní letectví a narušuje provoz letiště ve Vilniusu. V důsledku toho dochází ke ztrátě možnosti přepravit cestující a náklad leteckou dopravou, vznikají finanční ztráty a dochází k poškození reputace, dodalo ministerstvo.

Podle ministerstva vnitra v letošním roce do litevského vzdušného prostoru vniklo 599 balonů, kromě nich úřady zaregistrovaly také 197 dronů. Narušily 320 letů, upozornila veřejnoprávní stanice LRT.

Litva bude sestřelovat pašerácké balony z Běloruska, oznámila premiérka

Dvě největší litevská letiště – ve Vilniusu a Kaunasu – kvůli balonům musela několikrát přerušit provoz. Vilnius leží přibližně 30 kilometrů od hranic s Běloruskem, Kaunas dále.

Litva, která je členskou zemí Severoatlantické aliance i Evropské unie, dlouhodobě obviňuje Bělorusko, jehož autoritářský režim je blízkým spojencem Ruska, z vedení takzvané hybridní války.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

Pavel jmenoval Babiše premiérem. Šéf ANO chce z Česka udělat nejlepší místo na Zemi

Prezident Petr Pavel oficiálně jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády. (9....

Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě do čela nové vlády Andreje Babiše. Babiš se stává premiérem znovu po čtyřech letech. Předseda hnutí ANO minulý týden splnil podmínku prezidenta, který...

9. prosince 2025  7:09,  aktualizováno  11:40

Litva vyhlásila nouzovou situaci. Opravdu chtějí bojovat? ptá se Lukašenko

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem...

Litva vyhlásila nouzovou situaci kvůli opakovanému narušování vzdušného prostoru země pašeráckými balony z Běloruska. Podle její vlády balony představují hrozbu pro národní a bezpečnostní zájmy...

9. prosince 2025  11:34

Tradice zářícího domu se zrodila díky žádosti o ruku, pro někoho je posledním zážitkem

Na osvětlený dům v Libišanech se jezdí dívat tisíce lidí. (9. prosince 2025)

V Libišanech na Pardubicku opět září dům, který se za poslední roky stal symbolem vánoční atmosféry pro celý region. Manželé Hlouškovi svou každoročně vymazlenou výzdobu posunuli zase o úroveň výš a...

9. prosince 2025  11:26

Babiš comebackem napodobil spojence. Kteří evropští premiéři se dokázali vrátit?

Slovenský premiér Robert Fico, maďarský premiér Viktor Orbán a český premiér...

Andrej Babiš se opět stal českým premiérem. Není jediným evropským předsedou vlády, jenž se dokázal znovu vrátit k moci. Portál iDNES.cz přináší přehled některých politiků, kteří zažili politický...

9. prosince 2025  11:25

Vlaky u Mnichovic už jezdí, most s uvolněnými kameny není vážněji poškozený

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

Vlaky u Mnichovic u Prahy jezdí na trati Praha - Benešov po obou kolejích, sníženou rychlostí na jedné z nich. Odborníci nezjistili vážné poškození tamějšího mostu. V pondělí vypadlo z mostu asi pět...

8. prosince 2025  20:19,  aktualizováno  9. 12. 11:18

V Rusku se zřítil vojenský transportní letoun, trosky našli v přehradní nádrži

Ruský transportní stroj An-22

V ruské Ivanovské oblasti severovýchodně od Moskvy se zřítil vojenský transportní letoun An-22 se sedmičlennou posádkou na palubě. Příčinu zřícení letounu ani to, zda havárii někdo z posádky přežil,...

9. prosince 2025  11:18

Gratulace, ale i obavy. Babišova vláda bude kulhat na všechny nohy, říká Kupka

Předvolební duel Petr Fiala (ODS) a Andrej Babiš (ANO) na CNN Prima News (1....

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) pogratuloval předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády. Končící kabinet podle něj zajistí, aby předání vlády proběhlo zcela hladce. Vedle...

9. prosince 2025  9:41,  aktualizováno  11:12

V kauze Markýz padly obžaloby. Devět lidí viní z kuplířství za inzeráty na sex

ilustrační snímek

Devět lidí a jedna firma čelí obžalobě kvůli provozování několika desítek inzertních webů s nabídkou sexuálních služeb a následnému kořistění z provozované prostituce. Jde o případ s krycím názvem...

9. prosince 2025  11:09

Vlak u Raspenavy na Liberecku srazil člověka. Železnice už je v provozu

Souběh tratí před Louny. Koleje vlevo vedou ze Zlonic.

Na železniční trati u Raspenavy na Liberecku v úterý časně ráno srazil osobní vlak člověka. Na místě zasahovali záchranáři, dotyčný utrpěl vážná zranění. Provoz na trati z Raspenavy do Hejnic už...

9. prosince 2025  6:55,  aktualizováno  11:06

„Pitomé mrchy!“ Macronová se ostře pustila do feministek, ty jsou v šoku

Brigitte Macronová (8. prosince 2025)

Aktivistky z hnutí #NousToutes přerušily sobotní vystoupení komika Aryho Abittana v pařížském divadle Folies Bergère. Podporu mu v zákulisí při nedělním vystoupení vyjádřila francouzská první...

9. prosince 2025  10:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Je to ploténka, tvrdili jí, jenže měla nádor. Nenechte se odbýt, nabádá spisovatelka

Mluvčí Přerova a spisovatelka Lenka Chalupová zdraví z nemocnice, kde...

Úspěšná spisovatelka a mluvčí města Přerova Lenka Chalupová zažívá v předvánoční době drama, které nechce prožívat nikdo, nejen v tomto čase. Čeká na chemoterapii, protože se jí znovu ozvala...

9. prosince 2025  10:53

Ústavní soud zamítl ruskou stížnost, budovy na sankčním seznamu nechal

Lidé v Karlových Varech přišli před místní konzulát Ruské federace protestovat...

Ústavní soud odmítl stížnost ruského Podniku pro správu majetku v zahraničí, který nesouhlasil se zápisem na český vnitrostátní sankční seznam. Podnik v Česku provozuje a spravuje mnoho nemovitostí,...

9. prosince 2025  10:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.