Vilniusem otřásly silné exploze, vybuchly vagony se zkapalněným plynem

Autor:
  11:37aktualizováno  12:06
V litevské metropoli Vilniusu byly ráno slyšet silné výbuchy. Podle záchranných složek začalo na okraji hlavního města hořet osm železničních vagonů se zkapalněným zemním plynem (LNG). Uvedla to litevská veřejnoprávní stanice LRT s tím, že jeden člověk utrpěl zranění. Podle ministra vnitra bylo příčinou požáru zřejmě porušení pracovních postupů.

Požár vagonů vznikl na plnicí stanici Traku Voke západně od Vilniusu. Obyvatelé v okolí obdrželi varování před možným znečištěním ovzduší. Starosta Vilniusu Valdas Benkuskas doporučil lidem žijícím v blízkosti požáru nevycházet ven a nevětrat.

„Podle prvotních údajů požár vznikl při porušení pracovních podmínek,“ citovala agentura BNS litevského ministra vnitra Vladislava Kondratoviče. Místní média uvedla, že důvodem požáru mohla být neopatrnost zaměstnance.

Podle policie patřily vagony polské petrochemické společnosti PKN Orlen.

Litva v reakci na invazi Moskvy na Ukrajinu zcela přerušila dovoz ruského plynu a surovinu v současnosti dováží z více zemí prostřednictvím terminálu na LNG v Klajpedě.

Po ruské invazi na Ukrajinu dávají Litva a další pobaltské státy opakovaně obavy z ruských sabotáží zaměřených na její kritickou infrastrukturu.

