Litva rozbila ruské vražedné spiknutí. Stála za ním GRU

Litva obvinila třináct lidí z pokusu o vraždu dvou lidí. Případ je spjat s ruskou vojenskou rozvědkou GRU, uvedl náčelník kriminální policie pobaltské země Saulius Briginas. Podezřelí, kteří byli zatčeni už v březnu, byli obviněni z pokusu o vraždu jednoho Litevce a jednoho ruského občana.

Terčem spiknutí byl podle litevských médií Ruslan Gabassov, zakladatel baškirského hnuti Baškort zakázaného ruskými úřady, který žije v litevském exilu, a Litevec Valdas Bartkevičius, shromažďující pomoc Ukrajině.

V centru mezinárodního případu je síť ruských špionů, která plánovala dvě vraždy, napsal server Delfi a dodal, že za vraždu spáchanou za teroristickým účelem hrozí v pobaltské zemi doživotí.

Z třinácti podezřelých je devět v Litvě, z toho sedm je ve vazbě, uvedl před novináři prokurátor Martynas Jovaiša podle serveru veřejnoprávní stanice LRT. U dalších dvou podezřelých Litva usiluje o jejich vydání z ciziny; jeden je v Řecku, kde se čeká na rozhodnutí odvolacího soudu ohledně nařízeného vyhoštění.

Putin pošle tisíce vojáků, aby rozsévali chaos po Evropě, varuje Estonsko

Vyšetřovaní začalo loni v březnu, kdy Gabbasov podle LRT objevil ve svém autě sledovací zařízení. Při vyšetřování se kriminalistům podařilo odhalit předpokládané pachatele a jejich společníky.

„Zjistili jsme, že život této osoby je v reálném ohrožení, že je plánována a připravována její vražda,“ řekl Briginas. Souběžně se podle policisty podařilo zjistit, že se podezřelí chystají zavraždit také litevského občana. Mezi podezřelými je jeden Litevec a také osoby z Ukrajiny, Ruska, Běloruska, Gruzie, Lotyšska, Moldavska a Řecka.

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pokus o vraždu v dobřanské léčebně. Jeden pacient škrtil druhého

Zrekonstruovaná vodárenská věž nově slouží pacientům Psychiatrické nemocnice v...

Pokus o vraždu vyšetřují kriminalisté v psychiatrické nemocnici v Dobřanech na Plzeňsku. Jeden pacient tam napadl druhého muže a škrtil ho. Incident se odehrál na uzavřeném oddělení.

27. dubna 2026  16:03

Švédsko spouští cvičení Aurora kvůli hrozbě z východu. Zapojí se ukrajinské drony

Švédské bojové vozidlo CV90 během cvičení Aurora

Švédsko spouští své letošní největší vojenské cvičení Aurora 26. Zapojí se do něj přibližně 18 000 vojáků ze třinácti spojeneckých zemí a oproti minulosti bude mít jiný charakter. Země chce prověřit...

27. dubna 2026  16:01

Česká pošta má nového generálního ředitele. Richarda Hodula jmenoval ministr Metnar

Richard Hodul má za sebou řadu manažerských funkcí, především u společnosti...

Ministr vnitra Lubomír Metnar v pondělí jmenoval novým generálním ředitelem České pošty Richarda Hodula, bývalého šéfa Tchibo pro střední a východní Evropu. Jeho nominaci předtím schválila vládní...

27. dubna 2026  15:51

Lucernu zamořil zápach žluklého másla. Klub museli odvětrat a koncert odložili

Tomáš Maxwell rozjel se svými parťáky po letech českoubudějovickou Lucernu....

V sobotu večer vyrazili rockoví fanoušci do českobudějovického klubu Lucerna na koncert kytaristy a zpěváka Miloše Dodo Doležala. Začátek však odložila nepříjemná situace, kdy neznámý návštěvník na...

27. dubna 2026  15:51

OBRAZEM: Jakeš v něm kázal o přestavbě, teď je kulturák po přestavbě. Jsou v něm byty

Rekonstrukce bývalého kulturního domu v plzeňském Červeném Hrádku je u konce. V...

Přestavba bývalého kulturního domu na okraji Plzně v Červeném Hrádku na bezbariérový dům se specifickými městskými nájemními byty je u konce. Z bývalého pódia, ze kterého v červenci 1989 tehdejší...

27. dubna 2026  15:49

Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat i v květnu, rozhodla vláda

Ministryně financí Alena Schillerová přichází na jednání vlády (27. dubna 2026)

Regulace marží i snížení spotřební daně z nafty na minimum budou pokračovat i v květnu. „Na návrh ministerstva financí o tom jednomyslně rozhodla vláda. Společně s monitoringem marží jde o osvědčený...

27. dubna 2026  6:06,  aktualizováno  15:45

Čarodějnice 2026 se blíží. Co už se nesmí pálit a kdo musí oheň předem nahlásit

Napříč Českem se během filipojakubské noci konaly oslavy pálení čarodějnic. Na...

Poslední dubnový den ve čtvrtek 30. se ponese v duchu vyhánění zlých sil a vítání jara. Vedle tradic je ale nutné myslet i na bezpečnost a aktuální omezení spojená s rozděláváním ohňů. Co už se po...

27. dubna 2026  15:37

Cizinec zemřel v gay klubu po vypití znásilňovací drogy. Ze smrti viní jeho známost

Soukromý pokoj ve smíchovském gay klubu. (27. dubna 2026)

Až osmnáct let vězení hrozí muži, kterého kriminalisté viní z toho, že loni v pražském gay klubu poskytl drogu sedmadvacetiletému cizinci, jenž po jejím užití zemřel. Nepomohla ani resuscitace...

27. dubna 2026  15:31

AKA: Marketingový trh v Česku roste, letošek ale přináší nejistotu

Zprávu o reklamě 2025

Investice do reklamy a marketingu loni podle odhadu Asociace komunikačních agentur (AKA) stouply o deset procent na 164,8 miliardy korun. Letos experti očekávají růst, ale v mírnějším tempu, o 5,5...

27. dubna 2026

VIDEO: Potřebuju svézt a klidně trubte. Strážník honil prchající auto, stopl si civilistku

Strážník si cestou k případu stopl civilistku. (26. dubna 2026)

Jako scéna z akčního filmu vypadá sestříhané video, které zveřejnila pražská městská policie. Strážník s pistolí v ruce se marně snaží zastavit ujíždějícího řidiče, aby o pár sekund později požádal o...

27. dubna 2026  14:57

Regulace cen pohonných hmot zůstává. Pumpám dává jistotu, řidič změnu nepocítí

Čerpací stanice Shell v Koterovské ulici v Plzni - litr nafty za stropových...

Ministerstvo financí bude i v květnu nadále regulovat ceny pohonných hmot, ovšem s několika změnami. Nově se maximální ceny budou počítat z třídenního průměru, nikoli z jednodenních hodnot. Od května...

27. dubna 2026  14:51

