Terčem spiknutí byl podle litevských médií Ruslan Gabassov, zakladatel baškirského hnuti Baškort zakázaného ruskými úřady, který žije v litevském exilu, a Litevec Valdas Bartkevičius, shromažďující pomoc Ukrajině.
V centru mezinárodního případu je síť ruských špionů, která plánovala dvě vraždy, napsal server Delfi a dodal, že za vraždu spáchanou za teroristickým účelem hrozí v pobaltské zemi doživotí.
Z třinácti podezřelých je devět v Litvě, z toho sedm je ve vazbě, uvedl před novináři prokurátor Martynas Jovaiša podle serveru veřejnoprávní stanice LRT. U dalších dvou podezřelých Litva usiluje o jejich vydání z ciziny; jeden je v Řecku, kde se čeká na rozhodnutí odvolacího soudu ohledně nařízeného vyhoštění.
Vyšetřovaní začalo loni v březnu, kdy Gabbasov podle LRT objevil ve svém autě sledovací zařízení. Při vyšetřování se kriminalistům podařilo odhalit předpokládané pachatele a jejich společníky.
„Zjistili jsme, že život této osoby je v reálném ohrožení, že je plánována a připravována její vražda,“ řekl Briginas. Souběžně se podle policisty podařilo zjistit, že se podezřelí chystají zavraždit také litevského občana. Mezi podezřelými je jeden Litevec a také osoby z Ukrajiny, Ruska, Běloruska, Gruzie, Lotyšska, Moldavska a Řecka.