V souvislosti s pokusem o útok v Litvě bylo obviněno šest lidí ze Španělska, Kolumbie, Kuby, Ruska a Běloruska, uvedli vyšetřovatelé.
„Zločiny byly koordinované a vykonavatelé dostávali rozkazy od skupiny lidí v Rusku, kteří jsou spojení s GRU,“ řekl zástupce šéfa litevské kriminální policie Saulius Briginas.
Litva a další pobaltské země patří k pevným spojencům Ukrajiny, která se skoro čtyři roky brání ruské agresi. Tyto země, které bývaly součástí Sovětského svazu, dlouhodobě varují před nebezpečím, jaké Rusko pro Evropu představuje.
Za žhářským útokem na IKEA byla ruská rozvědka, uvedla Litva. Mluví o terorismu
Litva loni v březnu ruskou GRU obvinila ze žhářského útoku na obchod IKEA ve Vilniusu z května 2024 a označila ho za terorismus. Provedli ho podle ní dva ukrajinští občané.
Některé evropské země včetně Česka se zejména předloni stávaly dějištěm žhářských útoků a podobných incidentů. Úřady varovaly, že může jít o provokaci ze strany Ruska, které se snaží vyvolat paniku u veřejnosti a přimět tyto země, aby omezily nebo zastavily svoji pomoc Ukrajině.