Po Rusku incident s Běloruskem. Litevská letiště přerušila provoz kvůli balónům

  21:27
Letiště ve Vilniusu a v Kaunasu přerušila v pátek večer provoz kvůli balonům přilétajícím z Běloruska, oznámilo podle agentury Reuters litevské ministerstvo dopravy. Tento měsíc je to již potřetí, kdy se v litevském vzdušném prostoru vyskytly desítky malých balonů z Běloruska používaných k pašování cigaret.
Litevské krizové centrum v pátek uvedlo, že radar zaznamenal desítky balonů.

Vilniuské letiště se na několik hodin uzavřelo také toto úterý, kdy úřady rovněž ohlásily výskyt desítek pašeráckých balonů, a 5. října. Tehdy přiletělo 25 malých horkovzdušných balonů s cigaretami; incident dotkl 30 letů a přibližně 6 tisíc cestujících, zajištěno bylo 18 tisíc balíčků cigaret.

Vilnius přerušil provoz letiště. Vzdušný prostor zaplnily balony s pašovanými cigaretami

Litevská premiérka Inga Ruginienéová ve středu řekla, že země uzavře hranici s Běloruskem, pokud se do Litvy znovu dostanou pašerácké balony ze sousední země.

Malé balony, které jsou mnohem levnější než bezpilotní letouny, běloruští pašeráci používají k transportu cigaret do Evropské unie. Loni jich úřady zachytily 966, letos zatím kolem 540.

Narušení vzdušného prostoru i Ruskem

Litevský vzdušný prostor ve čtvrtek na 18 sekund narušily dva ruské vojenské letouny, uvedla litevská armáda. V reakci vzlétly španělské stroje Eurofighter Typhoon, které jsou v regionu nasazeny v rámci mise Severoatlantické aliance pro ochranu vzdušného prostoru Litvy, Lotyšska a Estonska NATO Baltic Air Police. Tito tři členové Aliance bojová letadla nevlastní.

Ruské letouny narušily vzdušný prostor Litvy. Vzlétly typhoony

Vícero zemí NATO a Evropské unie v poslední době hlásilo narušení svého vzdušného prostoru cizími drony. Podle některých evropských představitelů tak Rusko testuje reakci NATO.

Zřejmě nejzávažnější takový incident ohlásilo v polovině září Polsko, nad jehož území pronikly dvě desítky ruských bezpilotních letounů. Kvůli jejich likvidaci zasahovaly vzdušné síly spojenců.

