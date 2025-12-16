V Litvě zatkli členy zločinecké sítě, zřejmě stojí za pašeráckými balony z Běloruska

Autor: ,
  19:58
Litevské úřady zadržely 21 lidí podezřelých ze zapojení do zločinecké skupiny, která do země ve speciálně vybavených meteorologických balónech pašovala cigarety z Běloruska. Takové balóny v uplynulých týdnech opakovaně narušily litevský vzdušný prostor.

Podle agentury AP litevští vyšetřovatelé podnikli prohlídky více než 80 objektů a zabavili cigarety s běloruskými kolky, SIM karty, rušičky signálu nebo střelné zbraně. Zajistili také luxusní auta a hodnotné nemovitosti.

Pašeráci cigaret z Běloruska do Polska čím dál víc využívají i balony. (29. září 2025)
Litevská pohraniční stráž na nedatovaném snímku kontroluje balón, který pašeráci používají k přepravě cigaret do země.
Pašeráci cigaret z Běloruska do Polska čím dál víc využívají i balony. (29. září 2025)
Letiště ve Vilniusu.
10 fotografií

Litva kvůli balónům z Běloruska nedávno vyhlásila nouzový stav. Letiště ve Vilniusu a Kaunasu kvůli nim musela opakovaně přerušovat provoz, což znamenalo ztráty pro letecké společnosti i nepříjemnosti pro cestující.

Litva vyhlásila nouzovou situaci. Opravdu chtějí bojovat? ptá se Lukašenko

Litevská vláda také nařídila uzavřít hraniční přechody s Běloruskem, které je blízkým spojencem Ruska, před nímž i v souvislosti s invazí na Ukrajinu baltské země dlouhodobě varují.

V Litvě je na spadnutí nouzová situace, usnadní boj proti balonům z Běloruska

Na úterní operaci proti pašerákům se podílelo přes 140 kriminalistů, vilniuská policie i členové protiteroristických jednotek.

Prokuratura uvedla, že v pašerácké síti fungovala velká míra konspirace, role v ní byly rozdělené a pašování cigaret bylo systematické a koordinované. Podle vyšetřovatelů údajní „organizátoři zřejmě měli přímé kontakty s komplici působícími v Bělorusku, odkud byly za příhodných povětrnostních podmínek vysílány balóny s cigaretami do Litvy.

Letiště ve Vilniusu znovu přerušilo provoz. Město se připravuje vyhlásit stav nouze

Členové skupiny sledovali, kudy balóny letí, a spolupracovníkům v Litvě předávali přesné souřadnice, kde přistanou. Když tito lidé cigarety vyzvedli, měli za úkol je dovézt na předem dohodnutá místa nebo je předat dalším osobám.

Všech 21 zadržených bude obviněno z podílu na zločinecké skupině, ilegálního obchodu s cigaretami a z napomáhání cizímu státu v jednání proti Litvě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Děsy a běsy otce Rychlých šípů. Smrt Foglara fascinovala odmala, říká znalec

Premium
Roman Šantora

Ponurost, temnota, tajemství a všudypřítomný dech smrti. I tohle je jedna z nejsilnějších stránek tvorby Jaroslava Foglara, stvořitele nesmrtelných Rychlých šípů a legendární Stínadelské trilogie....

16. prosince 2025

Chlapce přepadl u domu a násilím odvlekl. Byl hodný, nechápe rodina obviněného

Premium
Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a...

Policie už má jen jednu verzi toho, jak a proč zmizel dvanáctiletý školák ze Zlínska. Pětadvacetiletý Filip S., kterého kriminalisté včera obvinili z pokusu vraždy a zbavení osobní svobody hocha,...

16. prosince 2025

V Litvě zatkli členy zločinecké sítě, zřejmě stojí za pašeráckými balony z Běloruska

Pašeráci cigaret z Běloruska do Polska čím dál víc využívají i balony. (29....

Litevské úřady zadržely 21 lidí podezřelých ze zapojení do zločinecké skupiny, která do země ve speciálně vybavených meteorologických balónech pašovala cigarety z Běloruska. Takové balóny v...

16. prosince 2025  19:58

Pražský okruh uzavřela vážná nehoda. Řidiče dodávky museli vystříhat

Nehoda dodávky a kamionu na Pražském okruhu (16. prosince 2025)

Vážná nehoda dodávky a kamionu uzavřela v úterý v podvečer zhruba na hodinu a půl Pražský okruh u Lochkova ve směru na letiště. Řidiče dodávky museli hasiči vyprostit, byl při vědomí a záchranáři ho...

16. prosince 2025  18:17,  aktualizováno  19:41

Slovenská tajná služba poskytla ochranu ruskému agentovi, navzdory slibu Čechům

Šéf Slovenské tajné služby (SIS) Pavol Gašpar (23. ledna 2025)

Ředitel slovenské tajné služby Pavol Gašpar loni nevyslyšel prosby svých českých kolegů z Bezpečnostní informační služby (BIS) a poskytl ochranu členovi ruské vlivové operace kolem webu Voice of...

16. prosince 2025  19:23

Bednárik chce zrušit zákaz spalovacích motorů, Fiala návrh Evropské komise vítá

Ivan Bednárik (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem...

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) považuje návrh Evropské komise na zmírnění zákazu prodeje automobilů se spalovacím motorem za nedostatečný. Podle něj by bylo vhodné opatření, které má v...

16. prosince 2025  18:58

Kreml odmítl vánoční příměří. Chceme mír v Evropě pro budoucnost, tvrdí

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v Moskvě (25. září 2025)

Rusko nechce příměří, které by Ukrajině umožnilo připravit se na pokračování války, ale mír, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Kyjev, který se téměř čtyři roky brání ruské agresi,...

16. prosince 2025  15:37,  aktualizováno  18:17

Macinku nakonec v Bruselu zastoupil český velvyslanec. Se Slováky „koordinoval“

Stálý zástupce České republiky při EU Štěpán Černý.

Za Česko při úterním jednání ministrů životního prostředí v Bruselu vystupoval stálý zástupce ČR při EU Štěpán Černý. Původně měl prozatímního šéfa tuzemského resortu životního prostředí Petra...

16. prosince 2025  14:39,  aktualizováno  18:16

První kroky v nové funkci. Ministr Metnar odvolal členy dozorčí rady České pošty

Lubomír Metnar (ANO) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem...

Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO v úterý odvolal členy dozorčí rady České pošty. Podle něj nebude mít snížení počtu členů dozorčí rady významný dopad na fungování pošty. Důvodem odvolání byly...

16. prosince 2025  18:08

Tragédie v Kadani. Z paneláku vypadl mladistvý a zemřel

ilustrační snímek

Policisté vyšetřují pád člověka z vyššího patra domu na panelovém sídlišti v Kadani na Chomutovsku. Mladistvý po pádu z výšky dnes dopoledne zemřel. Uvedla to mluvčí policie Miroslava Glogovská.

16. prosince 2025  17:57

Žena nesla do bankomatu téměř stotisícovou tržbu, obálku s penězi ztratila

Prodejem pervitinu si dealeři přišli na půl milionu korun (14.4.2016).

Ve Stříbře na Plzeňsku ztratila devětapadesátiletá žena obálku s tržbou, kterou v poslední listopadový den odnášela do bankomatu. Nešlo vůbec o malou sumu, obálka obsahovala 96 tisíc korun. Po cestě...

16. prosince 2025  17:38

Uzavřený typ, studoval na průmyslovce. Jaký je muž obviněný z únosu chlapce?

Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a...

Obviněný muž, který je podezřelý z únosu chlapce z Halenkovic, není ve svém okolí známý. Příliš o něm nevěděli v Halenkovicích, kde měl v posledních letech žít, ani v Otrokovicích, kde bydlel dříve....

16. prosince 2025  17:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.