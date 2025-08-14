Litevský projekt si podle ministerstva obrany klade za cíl posílit dovednosti veřejnosti v pilotování i sestrojování bezpilotních letounů a také rozšířit výcvik v oblasti civilního odboje.
Program podle LRT přijde na 3,3 milionu eur (přes 80 milionů korun) a má financovat mimo jiné vybavení v podobě takzvaných FPV dronů, které jsou vybaveny kamerami, i vzdělávací mobilní aplikaci.
První tři výcviková střediska se mají otevřít letos v září a zbývajících šest do roku 2028. Vláda v nich plánuje proškolit během tří let 15 500 dospělých a 7 tisíc dětí, uvedla ministryně obrany Dovilé Šakalienéová.
Litva se v době ruské války proti Ukrajině zaměřuje stále více na technologie bezpilotních letounů, podotkla stanice LRT. Třímilionová země leží v Pobaltí na východním křídle Severoatlantické aliance a sousedí s ruskou Kaliningradskou oblastí a také s Běloruskem, jehož autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko poskytl ruským invazním jednotkám zázemí pro jejich vpád na Ukrajinu v únoru 2022.
Všechny tři pobaltské země, které bývaly součástí Sovětského svazu, po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu podpořily napadenou zemi a kvůli obavám z Ruska mimo jiné navyšují své výdaje na obranu. Všechny tři státy, které jsou členy Severoatlantické aliance i Evropské unie, mají společné hranice buď s Ruskem či s Běloruskem, nebo s oběma.