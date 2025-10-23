Ruské letouny narušily vzdušný prostor Litvy. Vzlétly typhoony

Ruský bojový letoun Su-30 a tankovací letoun Il-78 byly možná na cvičné misi, během které trénovaly doplňování paliva. Narušily přitom litevský vzdušný prostor ze směru Kaliningradské oblasti. Podle litevské armády se to stalo kolem 17:00 SELČ.
Vícero zemí NATO a Evropské unie v poslední době hlásilo narušení svého vzdušného prostoru cizími drony. Podle některých evropských představitelů tak Rusko testuje reakci NATO.
Zřejmě nejzávažnější takový incident ohlásilo v polovině září Polsko, nad jehož území pronikly dvě desítky ruských bezpilotních letounů. Kvůli jejich likvidaci zasahovaly vzdušné síly spojenců.