Litva odhaluje tunely z Běloruska pro pašování migrantů, upozornily ji vibrace

„Tunel se táhl z hloubky běloruského území asi 5 metrů od hraniční linie do hloubky litevského území. Neměl žádný východ na území Litvy, takže nelegální migranti ani jiní lidé neměli možnost tímto tunelem vniknout do naší země,“ uvedla v pondělí Litevská pohraniční stráž (VSAT) k nálezu u obce Piesčiai z minulého týdne.
Na to, že se něco děje, pohraničníky upozornily vibrace terénu v okolí. Obrátili se proto na kolegy z Polska, kteří mají s odhalováním tunelů větší zkušenosti a vlastní i speciální vybavení. V minulých letech našli na území Polska hned několik tunelů, ten největší loni v prosinci u vsi Narewka, odkud se dále do Polska dostalo přes 180 migrantů.
„Za pomoci bagru byly provedeny výkopové práce, po nichž jsme v hloubce přibližně 1,5 metru objevili tunel o průměru asi 1 metr,“ dodala VSAT. Pohraničníci tento tunel zasypali, hned ve středu však oznámili, že našli další. A to hned u státní hranice nedaleko vesnice Pertakas.
„Bělorusko a Litvu v tomto místě odděluje bezejmenný potok, přičemž fyzická bariéra, kovový plot a ostnatý drát, je kvůli nestabilnímu podloží umístěna hlouběji na území naší země,“ napsali s tím, že se v okolí potulovalo asi dvacet mladých cizinců, kteří se po příchodu pohraničníků vrátili zpět na běloruské území.
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Migrant jako zbraň proti EU. Jak funguje běloruská destabilizační mašinérie
„Na břehu potoka na území Litvy – 9,5 metru od fyzické bariéry – objevili příslušníci VSAT nedokončený podzemní tunel o délce přibližně 11 metrů. Měl vést pod hlídkovou stezkou hlouběji do litevského území. Vedle tunelu zůstaly nahromaděné klády, zřejmě určené jako podpěry, vykopaný písek, a uvnitř i kbelíky,“ poznamenali Litevci a dodali, že i tento tunel nakonec zasypali.
Vyšetřování však pokračuje a šéf VSAT Rustamas Liubajevas pro portál 15min potvrdil, že Litva v poslední době opakovaně odhaluje snahy o pašování migrantů prostřednictvím tunelů. Zdůraznil přitom, že do operace jsou s největší pravděpodobností zapojené běloruské úřady. „V poslední době jsme zaznamenali změnu v taktice migrantů: stále častěji využívají tunely nebo jeskyně,“ řekl. Pohraničníci už podle něj našli „desítky míst, kde se téměř jistě kopou tunely“.
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„Bez logistické podpory běloruských pohraničníků by to nebylo možné. Zaprvé se to všechno odehrává přímo u hranice. Zadruhé je potřeba dodávat dřevo, protože tunel (nalezený minulý týden, pozn. red.) je vyztužen dřevěnými podpěrami. Proto prakticky nepochybujeme, že běloruské úřady nad tím buď přivírají oči, nebo migrantům s kopáním tunelů aktivně pomáhají. Možná je sami nekopou, ale je zřejmé, že se tato činnost organizuje za účasti migrantů,“ dodal.
Autoritářský režim běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka nelegální migranty dlouhodobě využívá jako zbraň proti Evropské unii. Přestože největší tlak z posledních let už polevil, do Polska, Litvy a Lotyšska nadále míří běženci z Iráku, severní Afriky a dalších částí světa.
Tunel nalezený u obce Piesčiai (červená značka) a u vsi Pertakas (černá):