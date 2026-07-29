Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Litva odhaluje tunely z Běloruska pro pašování migrantů, upozornily ji vibrace

Autor:
  12:27
Snaha režimu Alexandra Lukašenka dostat do Evropské unie nelegální migranty nepolevuje. Litevští pohraničníci upozornili, že jen za poslední týden našli hned dva podzemní tunely vedoucí z Běloruska. Ani jeden ještě nebyl dokončený, celkem však úřady evidují desítky pokusů prokopat se na litevské území.

„Tunel se táhl z hloubky běloruského území asi 5 metrů od hraniční linie do hloubky litevského území. Neměl žádný východ na území Litvy, takže nelegální migranti ani jiní lidé neměli možnost tímto tunelem vniknout do naší země,“ uvedla v pondělí Litevská pohraniční stráž (VSAT) k nálezu u obce Piesčiai z minulého týdne.

V Litvě našli podzemní tunel vedoucí z Běloruska. (27. července 2026)
Litevští pohraničníci u hranic s Běloruskem objevili podzemní tunel. (29. července 2026)
Migranti v litevském táboře pro uprchlíky. Do Litvy z Běloruska míří davy migrantů. (2. srpna 2021)
Migranti v litevském táboře pro uprchlíky. Do Litvy z Běloruska míří davy migrantů. (2. srpna 2021)
30 fotografií

Na to, že se něco děje, pohraničníky upozornily vibrace terénu v okolí. Obrátili se proto na kolegy z Polska, kteří mají s odhalováním tunelů větší zkušenosti a vlastní i speciální vybavení. V minulých letech našli na území Polska hned několik tunelů, ten největší loni v prosinci u vsi Narewka, odkud se dále do Polska dostalo přes 180 migrantů.

„Za pomoci bagru byly provedeny výkopové práce, po nichž jsme v hloubce přibližně 1,5 metru objevili tunel o průměru asi 1 metr,“ dodala VSAT. Pohraničníci tento tunel zasypali, hned ve středu však oznámili, že našli další. A to hned u státní hranice nedaleko vesnice Pertakas.

„Bělorusko a Litvu v tomto místě odděluje bezejmenný potok, přičemž fyzická bariéra, kovový plot a ostnatý drát, je kvůli nestabilnímu podloží umístěna hlouběji na území naší země,“ napsali s tím, že se v okolí potulovalo asi dvacet mladých cizinců, kteří se po příchodu pohraničníků vrátili zpět na běloruské území.

Migrant jako zbraň proti EU. Jak funguje běloruská destabilizační mašinérie

„Na břehu potoka na území Litvy – 9,5 metru od fyzické bariéry – objevili příslušníci VSAT nedokončený podzemní tunel o délce přibližně 11 metrů. Měl vést pod hlídkovou stezkou hlouběji do litevského území. Vedle tunelu zůstaly nahromaděné klády, zřejmě určené jako podpěry, vykopaný písek, a uvnitř i kbelíky,“ poznamenali Litevci a dodali, že i tento tunel nakonec zasypali.

Vyšetřování však pokračuje a šéf VSAT Rustamas Liubajevas pro portál 15min potvrdil, že Litva v poslední době opakovaně odhaluje snahy o pašování migrantů prostřednictvím tunelů. Zdůraznil přitom, že do operace jsou s největší pravděpodobností zapojené běloruské úřady. „V poslední době jsme zaznamenali změnu v taktice migrantů: stále častěji využívají tunely nebo jeskyně,“ řekl. Pohraničníci už podle něj našli „desítky míst, kde se téměř jistě kopou tunely“.

Litevci natočili, jak běloruští ozbrojenci překračují hranice s migranty

„Bez logistické podpory běloruských pohraničníků by to nebylo možné. Zaprvé se to všechno odehrává přímo u hranice. Zadruhé je potřeba dodávat dřevo, protože tunel (nalezený minulý týden, pozn. red.) je vyztužen dřevěnými podpěrami. Proto prakticky nepochybujeme, že běloruské úřady nad tím buď přivírají oči, nebo migrantům s kopáním tunelů aktivně pomáhají. Možná je sami nekopou, ale je zřejmé, že se tato činnost organizuje za účasti migrantů,“ dodal.

Autoritářský režim běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka nelegální migranty dlouhodobě využívá jako zbraň proti Evropské unii. Přestože největší tlak z posledních let už polevil, do Polska, Litvy a Lotyšska nadále míří běženci z Iráku, severní Afriky a dalších částí světa.

Tunel nalezený u obce Piesčiai (červená značka) a u vsi Pertakas (černá):

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Obří duha z naháčů. Fotograf na Kanárech podpořil LGBT+ komunitu

Stovky nahých lidí pomalovaných barvami pózovaly na náměstí v Las Palmas pro...

Nejnovější projekt amerického fotografa Spencera Tunicka v neděli oživl na náměstí v Las Palmas. Nazí lidé natření rozličnými barvami, kteří stáli v zástupech nebo leželi na zemi, vytvořili obrazec...

Senát zvýšil rodičovský příspěvek. Chceme snížit dopady inflace, říká Juchelka

Přímý přenos
Ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka na jednání Senátu (29....

Senát potvrdil zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun od ledna příštího roku. U dvojčat a vícerčat se má částka zvýšit ze 700 na 800 tisíc korun. Změna se má týkat jen dětí...

29. července 2026,  aktualizováno  12:42

Ukrajinci zasáhli další sklad Wildberries, firma hledá útočiště v Kazachstánu

Ukrajina zasáhla další logistické centrum společnosti Wildberries při útoku...

Ukrajinské drony v noci na středu zasáhly ruskou Rjazaň, kde po útoku vypukly požáry v několika průmyslových objektech. Podle médií začala společnost Wildberries, největší ruský online prodejce,...

29. července 2026  10:13,  aktualizováno  12:38

Muž na pražském letišti žertoval, že je terorista. Přišel kvůli tomu o dovolenou

ilustrační snímek

Pracovníci bezpečnostní kontroly na pražském Letišti Václava Havla nenechali odcestovat do Istanbulu muže, který neuváženě řekl, že je terorista. Přivolali policisty, kteří muže i jeho zavazadla...

29. července 2026  12:28

Litva odhaluje tunely z Běloruska pro pašování migrantů, upozornily ji vibrace

V Litvě našli podzemní tunel vedoucí z Běloruska. (27. července 2026)

Snaha režimu Alexandra Lukašenka dostat do Evropské unie nelegální migranty nepolevuje. Litevští pohraničníci upozornili, že jen za poslední týden našli hned dva podzemní tunely vedoucí z Běloruska....

29. července 2026  12:27

VIDEO: Muž prodával ukradené koblihy, při rozhovoru s policistou se jimi ládoval

Muž v Ostravě ukradl v pekárně přepravky s koblihami, které pak prodával na...

Muž tlačící vozík s přepravkami s pečivem zaujal v úterý večer strážníky v Ostravě-Porubě. Jak následně zjistili, koblihy muž ukradl za pekárnou a po cestě stačil část prodat. „To je prostě byznys,“...

29. července 2026  12:22

CzechTrade a CzechInvest se sloučí, vznikne nová agentura CzechBusiness

Generální ředitel agentury CzechTrade Rudolf Klepáček na tiskové konferenci...

Od 1. srpna se sloučí agentury CzechTrade a CzechInvest do nové agentury CzechBusiness. „Nová agentura nabídne podnikatelům služby obou dosavadních subjektů na jednom místě, sloučení také přinese...

29. července 2026  12:17

Zaměřme se i na Evropu, znělo z Teheránu. Írán zvažoval úder na ukrajinský přístav

Premium
Íránské balistické střely Chejbar Šekan (29. dubna 2022)

Teherán údajně zvažoval vojenský úder na ukrajinské cíle v Černém moři v reakci na ukrajinský útok na íránskou obchodní loď v Kaspickém moři, při kterém zemřel íránský námořník. Tvrdí to lidé...

29. července 2026  12:05

Nehorázná krádež na hřbitově. Zloděj rozebral dvojhrob a odvezl 47 dlaždic

Hrob na jihlavském Ústředním hřbitově po nájezdu zloděje. Zůstaly na něm jen...

Nezvyklou a bezohlednou krádež řeší policisté i správa hřbitovů v Jihlavě. Neznámý pachatel rozebral rodinný dvojhrob na tamním Ústředním hřbitově a odnesl si z něj 47 kusů dlažby. Škoda se odhaduje...

29. července 2026  12:05

Z mostu nad D35 někdo házel kameny na auta, jedno i trefil. Policie hledá svědky

Policie hledá svědky, kteří mohli vidět nebo natočit, jak někdo háže z...

Lidem projíždějícím pod dálničním mostem na D35 nedaleko Olomouce hrozilo v úterý odpoledne vážné nebezpečí. Na auta totiž někdo házel kameny a beton. Policie pátrá po svědcích a prosí řidiče o...

29. července 2026  12:02

Policie hledá svědky pádu cirkusové tribuny v Týně nad Vltavou, shání fotky a videa

ilustrační snímek

Policie hledá svědky nedávného zřícení cirkusové tribuny v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku, při kterém se zranili dva lidé. Uvítá rovněž případné kamerové záznamy nebo fotografie z vnitřních i...

29. července 2026  11:57

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

V 50 letech náhle zemřel francouzský DJ Kavinsky. Nedávno zazářil na Colours

Kavinsky - festival Colours of Ostrava 2023, den druhý (20. července 2023)

Francouzský DJ Vincent Belorgey známý pod uměleckým jménem Kavinsky byl nalezen mrtvý ve svém pařížském bytě. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na prokuraturu. Hudebník, který byl jednou z...

29. července 2026  11:56

Jako měsíční krajina. Snímky z dronů ukázaly požáry zpustošené Španělsko

Záběr z dronu zachycuje území spálené lesním požárem v blízkosti města...

Zbytky ohořelých stromů, záplavy popela a mezi šedí jen záblesky jiné barvy. Tak by se daly popsat některé části Španělska, které zpustošily ničivé požáry. Zkázu zachytily snímky z dronů.

29. července 2026  11:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.