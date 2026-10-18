Rusko stojí za pokusem o žhářský útok na Starlink, tvrdí Litva

V podniku, kde se nacházejí satelitní antény a řídicí jednotka, byly nalezeny hořlavé kapaliny. „Společnost má devět satelitních antén zajišťujících připojení Starlink, což samozřejmě pomáhá Ukrajině a podporuje ji,“ uvedl Sinkevičius. Lokace firmy nebyla veřejně sdělena.
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„Faktem je, že se jednoznačně jednalo o pokus o sabotáž nebo odvedení pozornosti, protože podobné akce se opakují po celé Evropě. Je zřejmé, že je to součástí hybridní války vedené Ruskem, která zahrnuje sabotážní akce,“ řekl litevský premiér. „Dozvíme se více o tom, kdo vydal rozkaz, jak k tomu došlo a kdo ho provedl. Je pravděpodobné, že zadavatel byl již předem identifikován: jedná se o ruskou stranu,“ dodal.
Jedná se o další případ pokusu o zapálení zařízení Starlink v Evropě. V září byla zapálena satelitní stanice této sítě umístěná ve středním Polsku, přičemž Varšava tvrdila, že se jednalo o úmyslný sabotážní čin. V Bulharsku v současnosti probíhá vyšetřování v souvislosti s tvrzením opozičního poslance, že tam byly zapáleny telekomunikační antény spojené se Starlinkem.
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Ukrajinská armáda je v boji proti ruské invazi, která začala v únoru 2022, závislá na komunikaci přes Starlink. Washington nedávno podle médií snížil na Ukrajině přenosovou rychlost vojenské verze této sítě nazvané Starshield, což vyvolalo kritiku v Evropě i Kyjevě.