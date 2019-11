Litva pustila na svobodu dva ruské špiony. Doufá ve výměnu vězňů

Litevská média s odvoláním na nejmenované zdroje informovala, že Rusové Nikolaj Filipčenko a Sergej Mojsejenko bylo mohli být vyměněni za Aristidise Tamošaitise a Jevgenije Mataitise.



Filipčenko si v litevském vězení odpykává desetiletý trest za pokusy zverbovat pracovníky litevské rozvědky k instalování odposlechu v rezidenci bývalé prezidentky Dalie Grybauskaitéové.

Mojsejenko zase dostal trest deset a půl roku vězení za to, že dodával Rusku informace o činnosti litevské armády.

Litevce Tamošaitise v Rusku v roce 2016 odsoudili k dvanáctiletému trestu vězení. Mataitis, který je občanem Litvy i Ruska, pak má za mřížemi ruské věznice strávit třináct let.

Do výměny by mohl být zahrnut i Nor Frode Berg, který v dubnu v Rusku dostal trest 14 let žaláře. Podle rozsudku shromažďoval tajné informace o parametrech ruských jaderných ponorek.

Právní předpoklady pro možnou výměnu vězněných špionů vytvořili minulý týden litevští poslanci, když schválili novelu trestního zákona, která dává hlavě státu právo omilostnit odsouzené vyzvědače cizího státu.