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V Litvě vyvolal poplach podezřelý létající objekt. Byl to meteorologický balón

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  11:57
Litva ve svém vzdušném prostoru zaznamenala v sobotu podezřelý objekt a varovala obyvatele hlavního města Vilniusu před možnou hrozbou v podobě vojenského dronu. Později se však ukázalo, že poplach vyvolal meteorologický balón. Pobaltské země se nyní nacházejí ve zvýšené pohotovosti po sérii narušení vzdušného prostoru bezpilotními letouny.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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V uplynulých týdnech se odehrálo několik incidentů, při nichž se ukrajinské drony směřující na cíle v severozápadním Rusku odchýlily od trasy a vnikly do vzdušného prostoru některé z trojice pobaltských zemí, které jsou všechny členem NATO a zároveň sousedí s Ruskem.

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Litevské národní centrum krizového řízení v sobotu uvedlo, že kvůli podezřelému objektu byly povolány letouny NATO, které podezřelý objekt vizuálně identifikovaly jako meteorologický balón.

Ukrajina v poslední době zesílila dálkové dronové útoky na Rusko, včetně oblastí poblíž Baltského moře a tamních ropných terminálů. Její pobaltští spojenci tvrdí, že vinu za průniky ukrajinských dronů do cizího vzdušného prostoru nese Rusko jako agresor.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden uvedl, že Ukrajina je připravena vyslat své specialisty na boj proti dronům do evropských zemí, které ohrožují bezpilotní letouny.

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Zelensky předpokládá, že incidenty s ukrajinskými drony nad Pobaltím způsobily ruské systémy radioelektronického boje, které mohly drony zmást a odklonit od cílů v Rusku. Současně se Moskva podle něj snaží zkalit vztahy mezi evropskými spojenci.

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