Litva s Polskem připravují přeshraniční plán evakuace civilistů

Zástupci obou zemí vyhodnocují infrastrukturu na hranicích, logistické kapacity a možnosti přeshraniční dopravy. Až se dohodnou na podrobnostech, vznikne konečná podoba plánu, uvedl Vitkauskas.
Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz už dříve tento týden řekl, že jeho země v případě potřeby s evakuací civilistů z Litvy pomůže. „Pomoc civilnímu obyvatelstvu není jen právní povinností, je to také otázka slušnosti a lidskosti,“ prohlásil.
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Litva v pátek zahájila každoroční cvičení reakce na krizové situace, kterého se letos zúčastní i zástupci Polska. Litevci a Poláci budou ověřovat postupy pro evakuaci civilistů přes hranici ve strategickém suwalském koridoru.
Litva má plán na evakuaci obyvatel v rámci svého území a nyní pracuje na mezinárodním plánu.
Litevské mobilizační cvičení připravuje přibližně 3000 úředníků, pracovníků veřejných institucí, samospráv i zástupců firem na situace, jako jsou kybernetické útoky, dezinformace, sabotáže, problémy v energetice a v telekomunikacích. Účastní se ho asi tisíc dobrovolníků.
V sobotu se chystají praktická evakuační cvičení, která se uskuteční například ve Vilniusu nebo v pohraničí s Běloruskem.
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Litva, Lotyšsko a Estonsko bývaly součástí Sovětského svazu. Všechny tři země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 podpořily napadenou zemi a kvůli vlastním obavám z Ruska mimo jiné zvyšují výdaje na obranu.
Všechny mají společné hranice buď s Ruskem či s Běloruskem, nebo s oběma. Polsko, které součástí SSSR nebylo, také už léta varuje před nebezpečím ze strany Ruska.