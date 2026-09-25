Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Litva s Polskem připravují přeshraniční plán evakuace civilistů

Autor: ,
  16:15
Dobrovolníci se účastní evakuačního cvičení pro případ vojenského konfliktu ve...

Dobrovolníci se účastní evakuačního cvičení pro případ vojenského konfliktu ve sportovní hale v litevském Kaunasu. (7. října 2025) | foto: Reuters

Dobrovolníci se účastní evakuačního cvičení pro případ vojenského konfliktu ve...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se spolu s prezidenty Polska a Litvy...
Polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz (29. června 2026)
Dobrovolníci se účastní evakuačního cvičení pro případ vojenského konfliktu ve...
40 fotografií
Litva a Polsko připravují mezinárodní plán evakuace civilistů. V případě krize by se tak část obyvatel této pobaltské země, ale i Lotyšska a Estonska, mohla přesunout přes polskou hranici. V pátek to řekl šéf litevského národního centra pro zvládání krizí Vilmantas Vitkauskas.

Zástupci obou zemí vyhodnocují infrastrukturu na hranicích, logistické kapacity a možnosti přeshraniční dopravy. Až se dohodnou na podrobnostech, vznikne konečná podoba plánu, uvedl Vitkauskas.

Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz už dříve tento týden řekl, že jeho země v případě potřeby s evakuací civilistů z Litvy pomůže. „Pomoc civilnímu obyvatelstvu není jen právní povinností, je to také otázka slušnosti a lidskosti,“ prohlásil.

Další speciální vojenská operace bude v Litvě, napsali v Rusku. Pak článek smazali

Litva v pátek zahájila každoroční cvičení reakce na krizové situace, kterého se letos zúčastní i zástupci Polska. Litevci a Poláci budou ověřovat postupy pro evakuaci civilistů přes hranici ve strategickém suwalském koridoru.

Litva má plán na evakuaci obyvatel v rámci svého území a nyní pracuje na mezinárodním plánu.

Litevské mobilizační cvičení připravuje přibližně 3000 úředníků, pracovníků veřejných institucí, samospráv i zástupců firem na situace, jako jsou kybernetické útoky, dezinformace, sabotáže, problémy v energetice a v telekomunikacích. Účastní se ho asi tisíc dobrovolníků.

V sobotu se chystají praktická evakuační cvičení, která se uskuteční například ve Vilniusu nebo v pohraničí s Běloruskem.

Pobaltí se připravuje na ruskou invazi. Plánuje evakuace stovek tisíc lidí

Litva, Lotyšsko a Estonsko bývaly součástí Sovětského svazu. Všechny tři země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 podpořily napadenou zemi a kvůli vlastním obavám z Ruska mimo jiné zvyšují výdaje na obranu.

Všechny mají společné hranice buď s Ruskem či s Běloruskem, nebo s oběma. Polsko, které součástí SSSR nebylo, také už léta varuje před nebezpečím ze strany Ruska.

Suwalský koridor

Suwalský koridor

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Žena záhadně zmizela, klíč je oblečení. Jaký je příběh pohřešované Jany Š.?

Premium
Příběh pohřešované Jany Šerjeníkové

Osmatřicetiletá soudní asistentka Jana Šerjeníková ten den slavila narozeniny. Byla středa 2. září, ráno pak měla jít normálně jako každý den do práce – na Krajský soud v Ostravě. Jenže tam...

Kapitán Dezolát rozdává jménem strážníků falešné pokuty. Leták Motoristů řeší policie

Po Budějovicích se šíří předvolební leták koalice Motoristů, Svobodných a...

Volební kampaň lze vést různými způsoby. Velmi bizarní zvolila koalice Motoristů, Svobodných a Trikolóry v Českých Budějovicích. S podpisem kapitána Dezoláta rozdávají falešné pokuty, které na první...

25. září 2026  14:57,  aktualizováno  16:24

Litva s Polskem připravují přeshraniční plán evakuace civilistů

Dobrovolníci se účastní evakuačního cvičení pro případ vojenského konfliktu ve...

Litva a Polsko připravují mezinárodní plán evakuace civilistů. V případě krize by se tak část obyvatel této pobaltské země, ale i Lotyšska a Estonska, mohla přesunout přes polskou hranici. V pátek to...

25. září 2026  16:15

Macinka vyrazí na týden do Afriky, další ministři pojedou natřikrát do Střední Asie

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka přiletěl na Slovensko, kde se setkal se...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vyrazí začátkem listopadu na týdenní cestu do Afriky. Vyplývá to z přílohy usnesení s přehledem plánovaných letů ústavních činitelů, které v pondělí...

25. září 2026  14:50,  aktualizováno  16:12

GLOSA: Česká filharmonie a drobná dáma. Dvořákovu Prahu zavřel hudební ohňostroj

Dirigentka Elim Chanová a houslista Gil Shaham na závěrečném koncertě Dvořákovy...

Závěr letošní Dvořákovy Prahy patřil České filharmonii, před níž se postavila Elim Chanová. Hvězdnou úroveň pojistil houslista Gil Shaham a kromě “povinného” Dvořáka se Rudolfinem prolétl i...

25. září 2026  15:50

Trumpův paradox. Ženy ovládly trh práce, fanynky MAGA větří feministické spiknutí

Premium
Konzervativní influencerka Katie Millerová po boku svého manžela, vlivného...

Ženy se za prezidentství Donalda Trumpa stávají hlavními vítězkami růstu pracovního trhu. Velkou část nových míst totiž zaujímají právě ony. Tento trend ovšem paradoxně kritizují ženy z...

25. září 2026  15:36

Zástup přes celé náměstí. Olomouc se loučila s developerem Morávkem

Na poslední rozloučení s olomouckým byznysmenem a developerem Richardem...

Zástup smutečních hostů zamířil po poledni v Olomouci do katedrály svatého Václava, kde se konalo poslední rozloučení s Richardem Morávkem, významným nejen olomouckým byznysmenem a developerem. Ten v...

25. září 2026  14:13,  aktualizováno  15:29

OBRAZEM: Návrat k tradici, sladěný interiér. Takto nyní vypadá opravený Průmyslový palác

Průmyslový palác se otevírá veřejnosti. (24. září 2026)

Důkaz o technické schopnosti Česka. Tak o Průmyslovém paláci smýšlí primátor Prahy Bohuslav Svoboda. Renovace budovy stála zhruba tři miliardy a nového je toho opravdu hodně. Kromě snahy přiblížit...

25. září 2026  15:20

Očkování v lékárně ocení „Husákovy děti“. Proočkovanost se nezlepší záhy, míní experti

ilustrační snímek

Návštěva praktického lékaře kvůli očkování zabere asi dvě minuty. Pro řadu pracovně vytížených lidí ale znamená půl dne dovolené, cestování přes celé město a čekání v plné čekárně. Takové překážky...

25. září 2026  15:18

Základní otázky existence. Dbejme v ráji strojů o lidskost, nabádal papež v Paříži

Papež Lev XIV. hovoří během společného prohlášení s francouzským prezidentem...

Papež Lev XIV. varoval před ztrátou lidskosti v době, která podle něho v souvislosti s umělou inteligencí (AI) vytváří „ráj strojů“. Prohlásil, že lidé stojí před základními otázkami existence. V...

25. září 2026  13:52,  aktualizováno  15:14

Po útoku dětí na čtyřletého hocha školka zavedla změny, incident řeší inspekce

Kopance, šlapání, hra na bitku. Děti ve školce napadly čtyřletého chlapce

Snížení počtu dětí pobývajících současně venku a změna rozmístění pedagogů. Školka v Dubňanech na Hodonínsku upravila režim v reakci na nedávné surové napadení čtyřletého hocha na zahradě areálu....

25. září 2026  14:53

Pronájem bytu 1+1 v Mladé Boleslavi
Pronájem bytu 1+1 v Mladé Boleslavi

tř. Václava Klementa, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II
10 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 111 860 nemovitostí

Salmonelózu újezdských školáků šetří kriminalisté, viníkovi hrozí i vězení

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy

Zdravotní obtíže žáků ze základní školy v Újezdu nad Lesy šetří policie jako podezření ze spáchání trestného činu. Viníkovi hrozí až dvouletý trest vězení. Do pátečního odpoledne bylo nemocných 363...

25. září 2026  11:45,  aktualizováno  14:35

Ukrajinci poškodili rafinerii Lukoilu. Rusko zabíjelo v Kyjevě, zasáhlo věžáky

Sledujeme online
Ukrajinský Kyjev zažil v noci další dronový útok. Hlášen je jeden zraněný. (25....

V Kyjevě ráno při ruském dronovém útoku zahynul čtrnáctiletý chlapec, informuje policie. Nepilotovaný letoun zasáhl výškový obytný dům. Rusko na ukrajinskou metropoli útočilo i v noci. Jednoho...

25. září 2026  9:14,  aktualizováno  14:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde