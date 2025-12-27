Ministři obrany Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska oznámily svůj záměr odstoupit od úmluvy již v březnu. Později se k iniciativě připojilo i Finsko.
Důvodem pro odstoupení jsou rostoucí obavy z ohrožení Ruskem, které v únoru 2022 zahájilo invazi na sousední Ukrajinu. Evropské státy sousedící s Ruskem chtějí chránit své hranice mimo jiné právě nasazením protipěchotních min.
Ottawská úmluva zakazuje použití, skladování, výrobu a převod protipěchotních min. V platnost vstoupila v roce 1999 a ratifikovalo ji kolem 160 zemí včetně České republiky. Například Spojené státy, Rusko nebo Čína tak ovšem neučinily.
Protipěchotní miny jsou ze své podstaty nehumánní a nerozlišují mezi bojovníky a civilisty, uvádějí zástupci mezinárodní kampaně za jejich zákaz. Tyto zbraně přitom zůstávají smrtící celá desetiletí.
9. července 2025