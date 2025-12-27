Litva a Lotyšsko zrušily zákaz protipěchotních min. Rovnou je chtějí i nakoupit

Autor: ,
  16:08
Litva a Lotyšsko oficiálně odstoupily od Ottawské úmluvy o zákazu protipěchotních min. V sobotu uplynula předepsaná šestiměsíční lhůta ode dne, kdy obě pobaltské země oznámily svůj záměr generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi. Litevská vláda nyní zahájí jednání o nákupu protipěchotních min, informovala veřejnoprávní zpravodajská stanice LRT.
Protipěchotní miny (ilustrační foto)

Protipěchotní miny (ilustrační foto) | foto: Profimedia.cz

Ruští sapéři při odminování okupovaných regionů Ukrajiny (24. června 2025)
Ruští sapéři při odminování okupovaných regionů Ukrajiny (24. června 2025)
Požár zaminovaných polí u obce Hrakove v Charkovské oblasti (29. září 2023)
Litevská ministryně obrany Dovilé Šakalienéová při pátracích akcích. (28....
16 fotografií

Ministři obrany Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska oznámily svůj záměr odstoupit od úmluvy již v březnu. Později se k iniciativě připojilo i Finsko.

Finsko a Litva začnou vyrábět protipěchotní miny. Obávají se hrozby z Ruska

Důvodem pro odstoupení jsou rostoucí obavy z ohrožení Ruskem, které v únoru 2022 zahájilo invazi na sousední Ukrajinu. Evropské státy sousedící s Ruskem chtějí chránit své hranice mimo jiné právě nasazením protipěchotních min.

Ottawská úmluva zakazuje použití, skladování, výrobu a převod protipěchotních min. V platnost vstoupila v roce 1999 a ratifikovalo ji kolem 160 zemí včetně České republiky. Například Spojené státy, Rusko nebo Čína tak ovšem neučinily.

Litva posílí obranu. Za 27 miliard korun zaminuje hranice s Ruskem a Běloruskem

Protipěchotní miny jsou ze své podstaty nehumánní a nerozlišují mezi bojovníky a civilisty, uvádějí zástupci mezinárodní kampaně za jejich zákaz. Tyto zbraně přitom zůstávají smrtící celá desetiletí.

9. července 2025
Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vojna pro mladé. Britové spouští dobrovolný vojenský výcvik

Výcvik ukrajinských obránců v Británii

Británie od příštího roku spustí roční dobrovolný vojenský výcvik pro lidi do 25 let. Oznámila to v sobotu britská vláda. Ta doufá, že programu využije až tisíc mladých Britů ročně. Londýn se...

27. prosince 2025  16:20

Litva a Lotyšsko zrušily zákaz protipěchotních min. Rovnou je chtějí i nakoupit

Protipěchotní miny (ilustrační foto)

Litva a Lotyšsko oficiálně odstoupily od Ottawské úmluvy o zákazu protipěchotních min. V sobotu uplynula předepsaná šestiměsíční lhůta ode dne, kdy obě pobaltské země oznámily svůj záměr generálnímu...

27. prosince 2025  16:08

Rusko na Ukrajinu v noci poslalo stovky dronů. Kyjevem otřásly silné výbuchy

Lidé se ukrývají před ruským útokem v Kyjevě. (23. prosince 2025)

Rusko v noci na sobotu zaútočilo na Ukrajinu s pomocí téměř 500 dronů a 40 raket, přičemž cílilo na energetickou a civilní infrastrukturu, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. O život...

27. prosince 2025  3:36,  aktualizováno  15:46

Žena bruslila s kočárkem na Labské přehradě, policie varuje před nebezpečím

Městská policie ve Špindlerově Mlýně upozorňuje na nebezpečný pohyb lidí po...

Městská policie ve Špindlerově Mlýně upozorňuje na nebezpečný pohyb lidí po zamrzlé hladině přehrady Labská. Led je podle strážníků tenký a vstup na něj je zakázaný, přesto se na něm objevují i...

27. prosince 2025  15:02

Vytrhají jim zuby, aby nekousali. Zooložka Čižmářová ochraňuje outloně před pytláky

Premium
. Lucie Čižmářová při záchraně outloně.

V průběhu studií poprvé odjela do Indonésie a od té doby se tam zooložka olomoucké zoo Lucie Čižmářová pravidelně na část roku vrací. Spolu s ochranářem Františkem Příbrským založili neziskovku The...

27. prosince 2025

Útoků na kryptoinvestory přibývá. Pachatelé pasou po digitálních peněženkách

ilustrační snímek

Kryptoměnoví investoři, kteří se rádi chlubí svými úspěchy a majetkem na sociálních sítích, se po celém světě stále častěji stávají terčem násilných zločinů. Cíl útoků je většinou poměrně jasný....

27. prosince 2025

Ukrajinští poslanci brali úplatky za hlasy. Brání nám ve vyšetřování, stěžuje si úřad

Ukrajinští zákonodárci na zasedání ukrajinského parlamentu v Kyjevě (23. února...

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v sobotu sdělil, že společně se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) odhalil organizovanou zločineckou skupinu. Jejími členy jsou někteří současní...

27. prosince 2025  14:54

Paříž opouštějí obyvatelé. Nutí je k tomu vysoké ceny nemovitostí

Paříž

Paříž v posledních letech ztrácí trvalé obyvatele, za což mohou vysoké ceny nemovitostí a situace na realitním trhu. Píší to francouzská média s odkazem na studii francouzského statistického úřadu...

27. prosince 2025  14:30

Thajsko a Kambodža podepsaly novou dohodu o příměří, čekají se další jednání

Kambodžský a thajský ministr obrany podepsali dohodu o příměří. (27. prosinec...

Představitelé Thajska a Kambodži v sobotu podepsali novou dohodu o okamžitém příměří. Dohodě předcházelo třídenní jednání. Přeshraniční konflikt, který se opět rozhořel na začátku prosince, si už...

27. prosince 2025  7:03,  aktualizováno  14:16

Diktátor Kim zasvětil dceru politice v mladém věku. Sám trávil dětství v Evropě

Kim Čong-un (pátý v horní řadě) na třídní fotografii ze švýcarské školy.

Po boku severokorejského vůdce se častěji začíná objevovat jeho dcera Kim Ču-e, státními médii titulována jako „nejmilovanější dítě“. Kim ale v jejím věku zažíval jinou výchovu. Jeho dospívání...

27. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: New York se dočkal největší sněhové nadílky za poslední roky

Největší sněhová nadílka v New Yorku za poslední roky (27. prosince 2025)

Východní pobřeží USA v noci na sobotu zasáhla silná sněhová bouře. Ve státech New Jersey a New York dokonce úředníci vyhlásili nouzový stav. V samotném „Městě, které nikdy nespí“ napadlo až 25...

27. prosince 2025  13:24

AI pracuje za Pražany doma i na úřadech. Program Emil pomáhá s pokutami

ilustrační snímek

Účty i pokuty platí lidé v hlavním městě pomocí sofistikovaných technologií včetně AI. Schopnost zacházet s těmito nástroji zvyšuje šanci na úspěch na pracovním trhu. Potvrzuje to analýza Využívání...

27. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.