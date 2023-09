Pobaltí vládnou blondýnky. Kromě Litvy a Estonska má premiérku také Lotyšsko

Předchůdce Siliňové, Arturs Kariņš, kritizoval Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajiny. Byl jedním z nejsilnějších stoupenců Kyjeva na Ukrajině, orodoval za ni i v Evropské unii a NATO. Od Siliňové, bývalé právničky a ministryně sociálních věcí, se očekává, že bude postupovat podobně.

„Myslím, že se nezmění tvrdá bezpečnostní politika Lotyšska ani podpora Ukrajiny,“ řekl Filips Rajevskis, politolog z Rigy. „Nejvýznamnějším posunem v politice by mohl být záměr vlády přijmout nové zákony v oblasti lidských práv, například sňatky pro páry stejného pohlaví,“ doplnil politolog.

Es ticu Latvijai, un mūsu cilvēku potenciālam. Paldies Saeimai par izrādīto uzticību manis vadītajam Ministru kabinetam!



Laiks jau konkrētiem darbiem! Nākamnedēļ lemsim par elektrības rēķinu nesamērīgā pieauguma kompensēšanu, nekavējoties sāksim strādāt pie valsts budžeta 2024. pic.twitter.com/zQwQrU7Ee5 — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 15, 2023

„Věřím v Lotyšsko a potenciál našich lidí,“ oznámila nová lotyšská premiérka krátce po zvolení na sociální síti X (dříve Twitter). „Děkuji za projevenou důvěru. Je na čase začít pracovat,“ napsala Siliňová.

Jmenování Siliňové navíc znamená, že všechny tři pobaltské republiky, včetně Estonska a Litvy, nyní povedou premiérky. V Estonsku se v lednu 2021 stala po pádu vlády Juriho Ratase novou premiérkou Kaja Kallasová. Litevská premiérka Ingrida Šimonytėová je v funkci od roku 2020. Všechny jsou shodou okolností blondýny.

Siliňová se mimo jiné zavázala přejít do roku 2025 na výuku pouze v lotyštině. A to v zemi, kde etničtí Rusové tvoří čtvrtinu obyvatel. Do konce roku 2023 chce také oplotit hranice Lotyšska s Běloruskem a Ruskem.

Vláda nové lotyšské premiérky se též zavázala v souvislosti s obavami o bezpečnost zvýšit výdaje na obranu z 2,25 procenta na 3 procenta HDP, a to do roku 2027.