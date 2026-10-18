Do oblasti byly vyslány stíhací letouny NATO, které střeží vzdušný prostor pobaltských zemí. Letiště v Kaunasu bylo po vyhlášení poplachu zhruba na hodinu uzavřeno, uvedlo centrum. Jeho šéf rozhlasové stanici LRT řekl, že není bezprostředně jasné, zda stíhačky pravděpodobný dron sestřelily, nebo odletěl z litevského vzdušného prostoru.
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Rumuni sestřelili nad Černým mořem dva drony. Narušily vzdušný prostor země
Sousední Lotyšsko mezitím s odkazem na „možné ohrožení“ vyhlásilo žlutý stupeň varování v některých regionech sousedících s Litvou, uvedla lotyšská armáda.
Pobaltské země, ale také Polsko, opakovaně čelí podobným situacím kvůli ruské agresi, které se Ukrajina brání od února 2022 a jejíž součástí jsou prakticky denně útoky dronů. Nebývá přitom vždy bezprostředně jasné, zda objekt, který poplach vyvolá, patří ruské, nebo ukrajinské straně. Ruské armádě se někdy daří odklonit právě do vzdušného prostoru pobaltských států ukrajinské drony, které míří na sever Ruska.
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13. září 2026