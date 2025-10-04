Litevský ministr skončil po devíti dnech ve funkci. Nechtěl říct, komu patří Krym

Součástí kabinetu sociální demokratky Ingy Ruginieneové, který funguje od 25. září, byl také Adomavičius nominovaný stranou Úsvit Němenu. Její předseda Remigijus Žemaitaitis je stíhán za antisemitské výroky, podněcování nenávisti proti Židům a zlehčování holokaustu na sociálních sítích v roce 2023, což popírá.
Proti Adomavičiusově jmenování se 40 tisíc lidí vyslovilo v petici, kterou on sám odmítl a označil za bublinu. Protestovaly i kulturní organizace, kterým vadilo, že resort kultury povede ministr za Úsvit a že v této oblasti nemá mnoho zkušeností. Situaci nakonec vyhrotil rozhovor, který v pátek publikoval portál Lrytas.
Adomavičius se odmítl přímo vyjádřit k otázkám, které se týkaly litevské podpory pro Ukrajinu. Nedokázal ani přesně odpovědět na to, co by bylo pro Ukrajinu vítězstvím, ani na to, komu patří poloostrov Krym, který Rusové anektovali na jaře 2014. „To jsou provokativní otázky. Nehrajme takové hry (čí je Krym). Tady je hranice, za kterou se nesmí jít. Tady musíte přestat,“ řekl ministr novinářce.
Premiérka označila rozhovor za „nepřijatelný“ a dala najevo, že je připravena člena své vlády odvolat, pokud sám nerezignuje. Ministr nakonec oznámil, že odstupuje s ohledem na svou rodinu, kulturní obec i v zájmu nerušené práce vlády. Informoval o tom web LRT.
Ruginieneová dodala, že koaliční dohoda platí a že strana Úsvit bude moci opět nominovat kandidáta na post ministra kultury. S tím však nadále nesouhlasí kulturní obec, která nechce žádného zástupce zmíněné strany v kabinetu.