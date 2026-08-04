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Oboustranně výhodné. Země NATO rozjíždí výrobu ukrajinských dronů

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  13:50
Ukrajinský voják vysílá dron na ruské frontové pozice v Charkovském směru. (20....

Ukrajinský voják vysílá dron na ruské frontové pozice v Charkovském směru. (20. května 2026) | foto: ČTK

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Litva usiluje o zavedení výroby ukrajinských bezpilotních letounů na svém území, a to na základě dvoustranné dohody o spolupráci v obranném průmyslu podepsané v květnu. V úterý to podle stanice LRT uvedl litevský ministr obrany Robertas Kaunas. Iniciativa by podle něj měla být realizována prostřednictvím společných investic.

„Máme s Ukrajinou dohodu známou jako ‚dohoda o dronech‘. V současnosti dochází k personálním změnám na ministerstvu, jejichž cílem je přivést klíčové pracovníky, kteří začnou tuto dohodu převádět do praktických řešení v terénu, abychom mohli lokalizovat výrobu ukrajinských dronů,“ řekl Kaunas ekonomickému deníku Verslo žinios.

Drony by se v Litvě podle ministra vyráběly s využitím ukrajinských technologií. Projekt by podle něj přinesl prospěch oběma zemím, a to díky rozšíření výrobních kapacit Ukrajiny a zároveň posílení litevského obranného průmyslu prostřednictvím nových výrobních kapacit, technologického pokroku a příležitostí pro litevské inženýry spolupracovat s ukrajinskými odborníky.

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Elijus Čivilis, generální ředitel agentury pro podporu investic Invest Lithuania, už dříve řekl, že několik ukrajinských investorů z oblasti obranného průmyslu dostalo souhlas k zahájení činnosti v Litvě od komise, která posuzuje transakce z hlediska národních bezpečnostních zájmů.

Středolitevské město Kaunas v červnu pozvalo lucemburského výrobce dronů Luxuav, který založili ukrajinští občané, aby v Litvě provedl testování.

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Ukrajina, která se od února 2022 brání s pomocí západních spojenců ruské vojenské invazi, v posledních týdnech zintenzivnila dronové útoky na cíle v Rusku. Ukrajinské drony tam například v noci na úterý zabily nejméně šest lidí a dalších devět zranily. Prakticky denně také útočí na logistická centra největšího ruského on-line prodejce Wildberries, který podle Kyjeva pomáhá v zásobování ruské armády. Jiné typy dronů se také v posledních letech staly klíčovou zbraní přímo na frontové linii a výrazně změnily způsob vedení války.

Válka na Ukrajině

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