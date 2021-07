Litva postaví na hranici s Běloruskem bariéru, chce zastavit migranty

Litva postaví na své hranici s Běloruskem bariéru, kterou bude hlídat armáda a jež má od cest do Litvy odradit migranty. Ve středu to oznámila premiérka Ingrida Šimonytéová. Oznámení předcházelo rozhodnutí Běloruska, že se v reakci na sankce Evropské unie nebude snažit příchodům migrantů do Litvy bránit.